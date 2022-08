Nâng chuẩn chất lượng nông sản Việt

Những ngày này, khách đến khu vực trái cây của Co.opmart Cống Quỳnh (quận 1, TP HCM) đều bị thu hút bởi quầy bưởi Co.op Select “bao ăn”, bán theo trái chứ không cân kg như thông lệ.

Siêu thị đầu tiên bán bưởi GlobalGAP “bao ăn, bao đổi”

Nhanh tay chọn 3 trái bưởi đặt vào giỏ hàng, chị Nguyễn Ngọc Thủy, ngụ quận 5, cho biết buổi sáng mua thử 1 trái và rất hài lòng nên chiều ghé lại mua thêm. “Tôi dân xứ bưởi ở Bến Tre nên nhìn trái bưởi roi roi, cầm nặng tay là biết vỏ mỏng, ruột dày. Tách múi bưởi ra đã thấy hài lòng vì mọng nước, vị đậm đà. Lâu rồi mới được ăn trái bưởi ngon như vậy” – chị Thủy tấm tắc.

Cũng là bưởi nhưng đây là sản phẩm mới toanh trong nhóm hàng nhãn riêng được Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) vừa đưa vào bán thử nghiệm tại 5 siêu thị: Co.opmart Cống Quỳnh (quận 1), Co.opXtra Tân Phong (quận 7), Co.op Food chung cư Saigon Co.op (Gò Vấp), Co.op Food Lâm Văn Bền (quận 7) và Co.op Food Phúc An Lộc (TP Thủ Đức). Ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc Phòng Phát triển Hàng nhãn riêng Saigon Co.op, cho biết sản phẩm do Phòng Hàng nhãn riêng Co.op hợp tác với The Fruit Republic – đơn vị chuyên xuất khẩu bưởi đạt chuẩn GlobalGAP khai thác từ vùng trồng ở Vĩnh Long, đạt chất lượng châu Âu. Với quy trình và kỹ thuật tiên tiến, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt với quy trình 10 bước đã sản xuất ra những trái bưởi Co.op Select ngon, với độ dày vỏ và ruột tương xứng, có độ ngọt ổn định và mọng nước. Trong tuần đầu tiên giới thiệu ra thị trường, từ ngày 8 đến 14-8, các điểm bán áp dụng khuyến mãi giảm giá bưởi Da Xanh Co.op Select từ 64.900 đồng/trái còn 49.900 đồng/trái (1-1,3kg), bưởi Năm Roi Co.op Select giá 42.900 đồng giảm còn 36.500 đồng/kg. Ngoài ra, khi mua 2 trái bưởi Co.op Select bất kỳ sẽ được tặng ngay 1 túi 4 trái cam. “Với mong muốn lắng nghe nhiều hơn nữa những phản hồi, đóng góp từ khách hàng, Co.op đã quyết định triển khai chương trình “Cùng Co.op an tâm lựa chọn”. Cụ thể, khi mua bưởi Da Xanh Co.op Select trái và bưởi Năm Roi Co.op Select kg, nếu khách hàng không hài lòng với chất lượng sản phẩm, chúng tôi sẵn sàng đổi ngay trái bưởi mới” – ông Hoàng Anh nói thêm. Dự kiến, sau ngày 14-8, mặt hàng bưởi Co.op Select chuẩn GlobalGAP sẽ được phân phối đại trà trên gần 1.000 siêu thị, cửa hàng thuộc Saigon Co.op.