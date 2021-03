Myanmar: Số người thiệt mạng tăng, bác sĩ xuống đường biểu tình

Hôm 21-3, Reuters dẫn lời bác sĩ ở thị trấn Monywa cho biết người đàn ông tên Min Min Zaw đã thiệt mạng và một số người bị thương sau khi cảnh sát nổ súng vào đám đông đang dựng rào chắn trong khu vực. Một người khác bị giết chết ở TP Mandalay do lực lượng an ninh nổ súng, theo cổng tin tức Myanmar Now.

Hàng trăm người ở TP Mandalay, bao gồm nhân viên y tế, đã xuống đường biểu tình hôm 21-3 (giờ địa phương). “Sự thất bại của chế độ quân sự. Mục tiêu của chúng ta. Nền dân chủ liên bang” – đám đông hô vang trong đoạn video được cổng tin tức Mizzima đăng tải. Biểu tình ở thị trấn Monywa hôm 21-3. Ảnh: Reuters Đụng độ ở TP Mandalay hôm 21-3. Ảnh: Reuters Khoảng 100 bác sĩ, y tá, sinh viên y khoa và dược sĩ mặc áo choàng trắng xếp hàng trên một con đường chính ở TP Mandalay, hô vang các khẩu hiệu và lên tiếng phản đối cuộc đảo chính xảy ra hôm 1-2. Tại những nơi khác, nhiều nhà sư cũng có mặt trong dòng người biểu tình. Ở TP Dawei, Đông Nam Myanmar, sinh viên, giáo viên và kỹ sư tổ chức tuần hành. Thành phố này trở thành điểm nóng và đã chứng kiến ​​ít nhất 5 vụ người biểu tình bị lực lượng an ninh giết chết. AP ghi nhận số lượng người biểu tình giảm xuống trong những tuần gần đây, trong khi số người chết tăng lên khi đối mặt với sự trấn áp mạnh tay của cảnh sát và binh sĩ. Hiệp hội Hỗ trợ tù nhân chính trị (AAPP) thống kê có 247 người thiệt mạng trên toàn quốc kể từ cuộc đảo chính. Nhóm này cho biết thêm khoảng 2.345 người đã bị bắt giữ hoặc buộc tội và 1.994 người vẫn bị giam giữ hoặc bị truy lùng. Quân đội Myanmar không bình luận về các vụ nổ súng mới nhất. Trước đó, họ tuyên bố lực lượng an ninh “chỉ sử dụng vũ lực khi cần thiết”. Truyền thông nhà nước Myanmar hôm 21-3 đưa tin những người đàn ông đi xe mô tô tấn công một nhân viên an ninh khiến người này tử vong. Quân đội nói rằng 2 cảnh sát đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình trước đó. Tại khu phố Thaketa, TP Yangon, Myanmar Now cho biết tang lễ dành cho học sinh trung học Aung Kaung Htet, 15 tuổi, được tổ chức hôm 21-3. Một số nơi ở nước ngoài, bao gồm Tokyo – Nhật Bản, Đài Bắc – Đài Loan và Quảng trường Thời đại (TP New York – Mỹ) cũng hưởng ứng làn sóng biểu tình ở Myanmar cuối tuần qua. Nguồn NLĐ