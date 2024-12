Mỹ Tho nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình xử lý sạt lở tại xã Phước Thạnh

**** Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang ông Đỗ Tấn Hùng đi thăm hỏi chúc mừng các cơ sở Công giáo nhân dịp Giáng sinh. * Giám đốc Công an Tiền Giang thăm hỏi, tặng quà Cán bộ quân đội tiêu biểu đã nghỉ hưu nhân kỷ niệm 80 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. * Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng nhà tài trợ dự Lễ tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại huyện Gò Công Đông. * Huyện ủy, UBND huyện Chợ Gạo tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. * Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Gò Công Tây tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện. * Huyện Tân Phước tổ chức chương trình Tết quân dân và Hội thi gói bánh tét chào mừng 80 năm thành lập QĐND Việt Nam. * Năm 2024, Tiền Giang đạt và vượt 20/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng địa phương. * Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang phát động chương trình Tết vì người nghèo Xuân Ất tỵ 2025. * Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang khảo sát tình hình phát triển kinh tế tập thể và Hợp tác xã tại thành phố Mỹ Tho. * Thành phố Gò Công ra mắt mô hình “Cha đỡ đầu – kết nối yêu thương”. * Huyện Cai lậy thăm và tặng quà gia đình chính sách. * Hà Nội: Khởi tố nghi phạm đổ xăng phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết. * Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra vụ đốt quán làm 11 người chết. * Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ thị trả gộp 2 tháng lương hưu tạo điều kiện cho người thụ hưởng có điều kiện vui xuân đón Tết. * Những người có thói quen ăn mặn có hại cho sức khỏe. * Sau 5 ngày ách tắc, các cơ quan chức năng đã thông được 1 làn xe qua đèo Khánh Lê. * Việt Nam sẽ đối mặt với nắng nóng khốc liệt. * Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2024, giới thiệu công nghệ Quốc phòng hiện đại của Việt Nam. * Việt Nam trình làng UAV bay xa 1.000 km và mang được vũ khí tấn công có độ chính xác cao. * Sau gần 20 năm thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn èo uột. * Quỹ phòng chống thiên tai của Việt Nam còn dư 2.000 tỷ. * Định hướng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy: UBND tỉnh không quá 14 sở, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội không quá 15 sở. * Nhà thầu đề nghị khai thác cao tốc Vân Phong – Nha Trang trước Tết nguyên đán. * Ông Trump nói nhiều người ủng hộ Canada thành bang thứ 51 của Mỹ. * Fed giảm lãi suất lần thứ 3 liên tiếp, vàng và chứng khoán tiếp tục lao dốc. * Nhật Bản thất bại khi phóng tên lửa vệ tinh vào không gian. * Tổng thống Ukraine thừa nhận không đủ lực giành lại các phần lãnh thổ mà Nga đã chiếm đóng. * Mỹ ghi nhận ca cúm gia cầm ở người. * Triều Tiên nói liên minh quân sự với Nga rất hiệu quả.