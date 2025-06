Mỹ Tho luyện tập phương án chữa cháy tại chợ Hàng Còng

*** Ông Trần Kim Trát - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Mỹ Tho cùng đoàn công tác đến kiểm tra tại các cơ sở về công tác chuẩn bị vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. * Ban điều hành khu phố 10, phường 4, TP. Mỹ Tho tổ chức luyện tập phương án chữa cháy tại khu vực chợ Hàng Còng. * Đảng bộ các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 – 2030. * Ngày 23/6, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật. * Bộ Quốc phòng công khai Quy hoạch chi tiết khu vực Dự án đầu tư mở rộng Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, tỷ lệ 1/500. * Bộ Y tế thu hồi thuốc Alfachim 4.2 do không đạt tiêu chuẩn. * Tạm đóng cửa Cảng hàng không Vinh 6 tháng để sửa chữa đường cất, hạ cánh. * Khánh Hòa: Bàn giao ngư dân sau khi điều trị chấn thương ổn định tại Trường Sa. * Sáng 23/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 kỳ thi tuyển sinh năm học 2025 - 2026. * Khánh Hòa: Phát hiện thi thể nam thanh niên trôi trên biển Nha Trang. * Đà Nẵng: Công bố quyết định thành lập Khu Thương mại tự do Đà Nẵng. * Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam một nhân viên điện lực ở Biên Hoà về hành vi lừa đảo. * Công an Thanh Hóa xác minh nguồn gốc hàng nghìn chai nước mắm bị vứt bỏ bên đường. * Lật vỏ lãi trên biển Cà Mau làm cặp vợ chồng tử vong. * Hà Tĩnh: Nữ sinh 13 tuổi bị sét đánh tử vong khi chăn bò dưới mưa dông. * Cao Bằng: Bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển pháo nổ qua biên giới. * Đà Nẵng tôn vinh gần 280 tập thể, cá nhân điển hình phong trào hiến máu tình nguyện. * Tỉnh Quảng Nam yêu cầu hoàn tất chi trả chế độ nghỉ việc trước 30/6 * Động đất có độ lớn 3.7 tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. * Chưa ghi nhận thương vong đối với các công dân Việt Nam tại Israel và Iran. * Nghị sỹ kêu gọi Quốc hội Mỹ xem xét việc Tổng thống Trump ra lệnh tấn công Iran. * Iran phóng loạt tên lửa mới về phía Israel. * Pháp điều vận tải cơ A400M sơ tán công dân khỏi Israel, kêu gọi các bên kiềm chế. * Hơn 140 người bị tấn công bằng kim tiêm tại lễ hội âm nhạc Pháp. * Trung Quốc: Người dân Bắc Kinh đối mặt với đợt nắng nóng kéo dài. * Lại xảy ra hàng trăm trận động đất liên hoàn tại Nhật Bản.