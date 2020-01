Mỹ không kích giết chết tướng Iran: Trung Ðông trước nguy cơ xung đột toàn diện

Israel lo lắng, các thị trường biến động

Lực lượng an ninh Israel hôm 3-1 được đặt trong tình trạng báo động cao sau vụ tướng Iran Qassem Soleimani thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Naftali Bennett đã tổ chức một cuộc họp với các quan chức an ninh và quân sự hàng đầu để bàn về những thách thức tiềm tàng sau diễn biến gây căng thẳng này. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu quyết định cắt ngắn chuyến thăm Hy Lạp và trở về nước sớm. Israel có lý do để lo ngại bởi nhà lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố cái chết của tướng Soleimani sẽ chỉ làm tăng động lực chống Mỹ và Israel của Tehran.

Cùng ngày, giá dầu có lúc tăng hơn 4% sau khi thông tin về số phận của tướng Soleimani làm gia tăng nỗi lo về nguy cơ bùng phát xung đột tại khu vực giàu dầu thô này. Theo đài CNN, giới phân tích cảnh báo vụ việc có thể khiến leo thang căng thẳng ở khu vực và ảnh hưởng đến nguồn cung dầu toàn cầu. Chưa hết, sự lao dốc của quan hệ Mỹ – Iran thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến tài sản đầu tư an toàn, từ đó khiến giá vàng tăng lên mức cao nhất trong vòng 4 tháng. “Các nhà đầu tư đang lo ngại rằng tình hình sẽ thêm tồi tệ bởi có thể xảy ra hành động trả đũa sau vụ tấn công của Mỹ″ – ông Steven Leung, Giám đốc Công ty UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd., nhận định.

Căng thẳng địa – chính trị ở Trung Đông đã tác động tiêu cực đến các thị trường chứng khoán ở châu Á. Theo Reuters, chỉ số chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương MSCI (trừ Nhật Bản) từng tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 15-6-2018 ở thời điểm đầu phiên giao dịch nhưng sụt giảm sau khi có thông tin về vụ không kích. Chỉ số này giảm 0,18% khi phiên giao dịch kết thúc. Chuyên gia Tapas Strickland của Ngân hàng Quốc gia Úc cho rằng những diễn biến sắp tới sẽ phụ thuộc nhiều vào việc Iran trả đũa như thế nào.