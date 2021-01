Mỹ đối mặt nguy cơ biểu tình vũ trang ở 50 bang

Theo nguồn tin của Reuters tiết lộ hôm 11-1, FBI đưa ra cảnh báo cho cuối tuần tới và kéo dài ít nhất cho đến ngày nhậm chức, trước mối đe dọa gia tăng từ những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump.

Để bảo vệ thủ đô nước Mỹ trước thềm lễ nhậm chức của ông Biden, Vệ binh Quốc gia được phép triển khai 15.000 quân tới thủ đô Washington. Trong khi đó, khách du lịch bị cấm tham quan Đài tưởng niệm Washington cho đến ngày 24-1.

Dự kiến có khoảng 10.000 quân ở Washington vào ngày 16-1 để hỗ trợ về an ninh, hậu cần và thông tin liên lạc. Ảnh: Reuters

Giám đốc Cục Vệ binh Quốc gia, tướng Daniel Hokanson, nói với các phóng viên rằng ông dự kiến có khoảng 10.000 quân ở Washington vào ngày 16-1 để hỗ trợ về an ninh, hậu cần và thông tin liên lạc.

Ông Daniel Hokanson cho biết con số có thể tăng lên 15.000 nếu giới chức địa phương yêu cầu. Ít nhất một nhà lập pháp đã yêu cầu Lầu Năm Góc làm nhiều hơn nữa.

Thượng nghị sĩ Chris Murphy đã gửi thư cho quyền bộ trưởng quốc phòng hôm 11-1, nói rằng không rõ liệu lực lượng Vệ binh Quốc gia có đủ để bảo vệ thủ đô Mỹ hay không và có thể cần đến các binh lính tại ngũ.

Khi được hỏi về các mối đe dọa an ninh, Tổng thống đắc cử Biden tuyên bố: “Tôi không sợ làm lễ tuyên thệ ngoài trời”. Ảnh: Reuters

Về phần ông Biden, ông đề cập đến bối cảnh truyền thống cho lễ tuyên thệ nhậm chức trong khuôn viên Điện Capitol trước báo giới ở bang Delaware: “Tôi không sợ tuyên thệ ở bên ngoài”.

Tuy nhiên, ông Biden cho rằng điều cực kỳ quan trọng là những người “có hành vi nổi loạn, đe dọa tính mạng người dân, phá hủy tài sản công, gây thiệt hại lớn” phải chịu trách nhiệm.

Ủy ban nhậm chức của ông Biden hôm 11-1 cho biết chủ đề của buổi lễ ngày 20-1 sẽ là “Nước Mỹ thống nhất” (America United). Ngoài ra, còn có một màn trình diễn nghệ thuật tại National Mall với tên gọi “Cánh đồng cờ” (Field of Flags), bao gồm 191.500 lá cờ Mỹ và 56 cột ánh sáng, đại diện cho những người Mỹ không thể đến Washington để trực tiếp tham dự lễ nhậm chức do dịch Covid-19.

Tuần trước, ông Trump tuyên bố ông không tham dự buổi lễ.

Cơ quan Dịch vụ Công viên cho biết họ sẽ tạm dừng các chuyến tham quan Đài tưởng niệm Washington, nơi tôn vinh vị tổng thống đầu tiên của đất nước, vì lo ngại về an toàn.

Điện Capitol bị những người biểu tình chiếm đóng hôm 6-1 – Ảnh: Reuters

Thị trưởng Washington Muriel Bowser đã kêu gọi Bộ Nội vụ Mỹ ngừng cho phép tụ tập ở nơi công cộng đến hết ngày 24-1. Lo lắng vì Covid-19 và nguy cơ bạo động, bà Muriel Bowser khuyến cáo người Mỹ hạn chế tham gia trực tiếp lễ nhậm chức của ông Joe Biden vào tuần tới.

Bà Muriel Bowser nhấn mạnh: “Giai đoạn chuẩn bị cho lễ nhậm chức này phải rất khác so với toàn bộ những giai đoạn khác”. Trong thư gửi quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Chad Wolf được công bố ngày 10-1, bà Bowser kêu gọi cách tiếp cận mới đối với an ninh sau sự việc mà bà gọi là “cuộc tấn công khủng bố chưa từng có tiền lệ” vào tuần trước.

Bà yêu cầu kéo dài thời gian Sự kiện An ninh Đặc biệt Quốc gia từ ngày 11-1 đến hết ngày 24-1. Ông Wolf cho biết ông đã chỉ thị Cơ quan Mật vụ bắt đầu các hoạt động Sự kiện An ninh Đặc biệt Quốc gia cho lễ nhậm chức từ ngày 13-1, thay vì ngày 19-1 như kế hoạch trước đó.

Nguồn NLĐ