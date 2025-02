Mỹ dọa áp thuế 150% với Nhóm BRICS

*** Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh cùng dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về tăng trưởng kinh tế. * Lãnh đạo huyện Tân Phú Đông thăm và chúc mừng Trung tâm Y tế huyện nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. * Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Tính ở xã Đông Hòa huyện Châu Thành 16 năm tù về tội giết người. * Nông dân huyện Tân Phước đang vào vụ thu hoạch khoai mỡ. * Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị phổ biến quy định về mã số vùng trồng, các cơ sở đóng gói xuất khẩu cho người dân huyện Cái Bè. * Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Tân Hương. * Ngành Y tế huyện Chợ Gạo tổ chức tưởng niệm Y tổ Hải Thượng Lãn Ông và họp mặt kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam. * Hội Cựu chiến binh xã Long Bình huyện Gò Công Tây tổ chức sửa chữa nhà cho gia đình chính sách. * Thành phố Gò Công khởi công chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây nhà cho người nghèo. * Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện Tân Phước Đại hội nhiệm kỳ mới. * Việt Nam ra tuyên bố về đường cơ sở dùng để tính lãnh hải trong vùng Vịnh Bắc bộ. * Thủ tướng hoan nghênh thành phố Hải Phòng góp gần 11.000 tỷ đồng cho dự án Đường sắt Việt Nam kết nối với Trung Quốc. * Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt Giám đốc Công ty NTTC về tội lừa đảo, và yêu cầu 2 nhân viên công ty có liên quan nhanh chóng trình diện. * Xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 ô tô trên cầu Phú Mỹ. * Thanh Hóa có hơn 2.000 lao động trái phép ở 17 quốc gia, vùng lãnh thổ. * Thành phố Hồ Chí Minh: Cháy quán lẩu bò và tiệm thuốc tây, 2 căn nhà bị thiêu rụi. * Chất lượng không khí ở Hà Nội ở mức báo động. * Bệnh viện Từ Dũ ra mắt Khu hồi sức sơ sinh đạt chuẩn Châu Âu. * An Giang: Thưởng nóng lực lượng công an phá nhanh vụ án bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo. * 16 Đại tá, Thượng tá Công an Đồng Tháp xin nghỉ hưu trước tuổi. * Sân bay Gia Bình Hà Nội thành Cảng hàng không quốc tế. * Nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án cao tốc Đình Bà – Cao Lãnh. * Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu ô tô. * Bộ Công an cảnh báo: Xuất hiện tình trạng tội phạm lợi dụng các hình ảnh, video của người dân được công khai trên không gian mạng để chỉnh sửa, cắt, ghép tạo nội dung nhạy cảm nhằm đe dọa, tống tiền. Bộ Công an khuyến cáo người dân: Cảnh giác khi nhận được các tin nhắn, cuộc gọi có nội dung như trên; Không chuyển tiền khi bị đe dọa; Khi phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản cần nhanh chóng trình báo Cơ quan Công an nơi gần nhất và phản ánh qua ứng dụng VNeID. * Mỹ truy tố 6 cai ngục đánh chết tù nhân đang bị còng tay. * Singapore phạt tù 1 phụ nữ Việt Nam vì livestream khiêu dâm nơi công cộng. * Đoàn tàu cao tốc của Sri Lanka tông trúng đàn voi hoang làm 6 con voi chết, 2 con bị thương, đoàn tàu trật bánh khỏi đường ray. * Mỹ - Nga có kênh thứ 2 bí mật, âm thầm bàn chuyện Ukraine. * 50 công dân Trung Quốc được giải cứu khỏi các Trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Myanmar.