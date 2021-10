Mưu sinh mùa lũ muộn

Dự báo đỉnh lũ đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng xuất hiện vào giữa tháng 10-2021, tại Tân Châu (An Giang) dao động ở mức từ 2,8-3,2m, thấp hơn khoảng 0,3-0,7m so với báo động 1 và thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-0,9m; tại Châu Đốc (An Giang) đỉnh lũ dao động ở mức 2,6-2,9m, thấp hơn khoảng 0,1-0,4m so với báo động 1 và thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,4-0,6m…

Do ảnh hưởng lũ quá nhỏ và về muộn, nên nguồn lợi thủy sản năm nay giảm rất nhiều so với các năm trước. Dù vậy, những ngày qua, nông dân vùng lũ như Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, TP Cần Thơ… vẫn nỗ lực triển khai các phương án đánh bắt thủy sản mùa lũ để mưu sinh. Đối với các khu vực có đê bao bảo vệ nông dân tranh thủ gia tăng sản xuất lúa thu đông, rau màu các loại… để tăng thu nhập.