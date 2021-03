Mua xăng đốt nhà chồng cũ do mâu thuẫn

(THTG) Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Mỹ Tho phối hợp Công an huyện Tân Phú Đông vừa bắt giữ bị can Kiều Ngọc Diễm, sinh năm 1985, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, là đối tượng có lệnh truy nã về tội “huỷ hoại tài sản”.

Trước đó, do mâu thuẫn với chồng cũ là anh Lê Chí Cường, sinh năm 1982, cư trú phường 1, thành phố Mỹ Tho, vào ngày 02/01/2020 Diễm đến nhà anh Cường, dùng búa đập vỡ kính cửa sổ, ném chai thuỷ tinh có chứa xăng khiến nhà anh Cường bốc cháy. Rất may, người dân xung quanh và lực lượng chữa cháy đã kịp thời dập tắt đám cháy, không gây cháy lan, cháy lớn.

Đối tượng Kiều Ngọc Diễm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trọng Tín

Trong thời gian thực hiện cam đoan các nghĩa vụ khi áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, Diễm đã bỏ trốn. Ngày 02/02/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Mỹ Tho ra quyết định truy nã bị can đối với Kiều Ngọc Diễm. Đến ngày 20/3, Diễm trở về nhà mẹ ruột tại xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông thì bị bắt.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Mỹ Tho ra lệnh tạm giam Kiều Ngọc Diễm 02 tháng, đồng thời phục hồi điều tra vụ án hình sự huỷ hoại tài sản đối với bị can can Kiều Ngọc Diễm, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trọng Tín