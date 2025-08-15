Mùa nước nổi “Nước tràn đồng – cá đầy ghe”

Những ngày giữa tháng 8 này, tại các cánh đồng khu vực đầu nguồn của tỉnh An Giang, nước bắt đầu tràn bờ, đây cũng là thời điểm tốt để người dân nơi đây mưu sinh. Buổi sáng sớm là lúc không khí nhộn nhịp, người dân tất bật cho việc đánh bắt, thu hoạch các sản vật mùa nước nổi.
Mùa nước nổi là mùa mưu sinh của bà con vùng sông nước
Các sản vật mùa nước nổi mang lại như: cá, tôm, cua, ốc, bông súng, bông điên điển
Nước bắt đầu tràn đồng, là thời điểm quan trọng để người dân mưu sinh
Tại xã Nhơn Hội, khi bắt đầu nước tràn đồng là người dân bắt đầu đặt dớn
Thường mỗi ngày dỡ dớn 1 lần (người dân có thể xuất phát vào lúc 0 giờ hoặc 1 giờ, tuỳ theo nơi cánh đồng đặt dớn, làm sao để khi về tới chợ cá vẫn còn tươi sống)
Mỗi ngày người dân đánh bắt được khoảng 70-90kg cá các loại, trong đó chủ yếu là cá linh non
Năm nay nước đầu nguồn về sớm hơn năm ngoái, nguồn lợi thủy sản dồi dào, người dân phấn khởi
Chợ cá đồng, thuộc ấp Phú Thuận, xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang
Chợ này chỉ họp vào mùa nước nổi (từ tháng 6 đến tháng 11)
Chợ họp từ 5 giờ và kết thúc vào khoảng 10 giờ
Đầu mùa cá linh non có giá khoảng 100.000 đồng/kg, thời điểm này chỉ có từ 20.000-25.000 đồng/kg
Mỗi tiểu thương có thể thu mua khoảng 1 tấn cá mỗi ngày
Cá chạch đồng
Mùa nước nổi không chỉ mang lại nhiều sản vật cho người dân, mà còn mang phù sa cho đồng ruộng
