Mưa diện rộng tại Nam Bộ: 3 ngày cần đặc biệt lưu ý

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong ngày hôm nay (6-7), thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng. Về chiều và tối có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông đề phòng lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong ngày, nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ tiếp tục có mưa về chiều tối trong những ngày tới

Còn tại TP HCM có mây thay đổi, chiều tối có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông.

Ngày 6-7 cũng là ngày thứ 2 Nam Bộ bước vào đợt mưa diện rộng và kéo dài trên toàn khu vực.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ đặc biệt lưu ý các ngày 7, 10 và 11-7 mưa dông có xu hướng tăng cả về phạm vi và lượng.

Trong cơn mưa dông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá.