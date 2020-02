Mua bán dâm tại quán cà phê bị bắt quả tang

(THTG) Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 09-02, Công an huyện Chợ Gạo phối hợp với Công an xã An Thạnh Thủy kiểm tra đột xuất quán cà phê Tài Lộc, thuộc địa bàn ấp Thạnh An, xã An Thạnh Thủy do Phan Thị Kim Hạnh, cư trú ấp An Thọ, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo làm chủ.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý vụ việc. Ảnh: Thanh Việt

Quán cafe có tiếp viên bán dâm cho khách đến uống nước. Ảnh: Thanh Việt

Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang một vụ mua bán dâm. Qua làm việc ban đầu, nữ tiếp viên thừa nhận hành vi bán dâm cho khách đến quán uống nước.

Công an huyện Chợ Gạo tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật

Thanh Việt