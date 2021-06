Một số hộ tiểu thương Chợ cũ Cai Lậy không chấp hành quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

(THTG) Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Cai Lậy, cũng như các địa phương khác trong cả nước, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng, ngày 26-6, UBND và các ngành chức năng của phường 1, thị xã Cai Lậy đã lập các chốt chặn thực hiện giãn cách xã hội tại các tuyến đường vào khu phố 2, thuộc chợ cũ Cai Lậy để phòng chống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, do nơi đây có nhiều hộ mua bán tự phát, gây mất an toàn trong phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, do nhu cầu mua bán, kinh doanh nhiều người dân trong khu vực Chợ cũ không đồng tình thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ Thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ, thậm chí có nhiều người còn bức xúc, manh động chống đối lực lượng làm nhiệm vụ, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, nhiều người livestream trên mạng, dùng những lời lẽ hăm dọa, không tốt đối với các ngành chức năng của phường 1, thị xã Cai Lậy.

Tuyến đường dẫn vào khu chợ…

… các hộ tiểu thương phản ứng với lực lượng làm nhiệm vụ khi thực hiện phong toả

Thị xã Cai Lậy đang thực hiện Chỉ Thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, mọi người dân khu vực chợ cũ Cai Lậy và các chợ khác trên địa bàn thị xã cần thực hiện nghiêm biện pháp giãn cách xã hội theo qui định, mọi hành vi cản trở không tuân thủ theo hướng dẫn của các ngành chức năng về phong chống dịch Covid-19 sẽ bị xử lý theo qui định của pháp luật.

N.B