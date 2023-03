Mong chờ khắc phục sạt lở tại Cù lao Thới Sơn!

(THTG) Cù lao Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho tuy chiều dài chỉ có 8.000 mét, song thời gian gần đây, bị sạt lở tấn công nặng nề, thậm chí trên đoạn bờ sông dài khoảng 3.500 mét đang có nhiều điểm bị sạt lở trầm trọng nên chính quyền đề xuất Trung ương khẩn trương triển khai dự án xây kè nhằm bảo vệ sản xuất và nhà cửa nhân dân, nhất là xử lí dứt điểm các điểm sạt lở nặng đang tấn công các điểm du lịch, một loại hình kinh tế chủ chốt của xã cù lao này.

Các điểm sạt lở trên cù lao Thới Sơn được người dân gia cố tạm thời. Ảnh: Đoàn Vũ

Thời gian qua, bờ sông Tiền khu vực cù lao Thới Sơn xảy ra sạt lở nghiêm trọng, có những vị trí xói lở từ 4 đến 7 mét/năm, gây nguy hiểm đến tính mạng, đất sản xuất của người dân và mất an toàn cơ sở hạ tầng của các khu du lịch sinh thái trên cù lao. Do nguồn ngân sách của tỉnh còn hạn chế, không đảm bảo kinh phí kịp thời khắc phục, sửa chữa công trình nên vào mùa mưa, lũ, triều cường thì tính mạng, tài sản và cuộc sống của người dân trong khu vực luôn bị ảnh hưởng, thường trực các mối nguy hiểm bất thường.

Khu vực đầu cù lao thuộc ấp Thới Bình và đuôi cù lao thuộc ấp Thới Thạnh đang bị sạt lở nặng nề nhất. Trong khi đó, các điểm du lịch đều tập trung ở 2 khu vực này nên phần lớn các chủ đầu tư không dám mạo hiểm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đúng mức để phục vụ du khách. Thậm chí do lo ngại sạt lở làm mất tiền mất của, một số điểm du lịch đành hoạt động cầm chừng, hoặc ngưng khai thác khiến cho ngành du lịch ở cù lao giàu tiềm năng này kém nhộn nhịp hơn hẳn thời gian trước.

Cù lao Thời Sơn mong muốn có được bờ kè kiên cố để người dân yên tâm sinh sống, đồng thời thu hút khách du lịch đến với địa phương. Ảnh: Minh Trí

Nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, chính quyền địa phương kiến nghị Trung ương xây kè chống sạt lở với chiều dài khoảng 3.546 mét, sử dụng kè bê tông dự ứng lực, chân kè trải thảm đá thì mới có thể đảm bảo an toàn cho khoảng 653 hộ dân đang sinh sống dọc bờ sông Tiền khu vực cù lao Thới Sơn và bảo vệ cho hơn 553 ha đất sản xuất nông nghiệp.

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mà gay gắt nhất là tình trạng khai thác cát trái phép lén lút đã làm cho tình hình sạt lở bờ sông cù lao Thới Sơn ngày càng trầm trọng, dẫn đến hệ lụy là người dân sống bất an, chính quyền khó khăn trong lãnh đạo điều hành về phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, không riêng địa phương mà ngay cả các nhà đầu tư cũng mong cù lao Thới Sơn có kè kiên cố, không còn bị sạt lở nữa để họ an tâm sinh sống, kinh doanh, đặc biệt là tạo cảnh quan đẹp, thu hút khách du lịch, phục vụ đô thị hóa thành phố Mỹ Tho./

Kim Nữ