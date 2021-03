MobiFone Tiền Giang ký kết biên bản thỏa thuận tài trợ 500 suất học bổng cho học sinh nghèo

(THTG) Chiều ngày 19-3, MobiFone Tiền Giang và Ủy Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Đại diện lãnh đạo MobiFone Tiền Giang và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang ký thỏa thuận tài trợ 500 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi Ảnh: Hữu Tâm

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo MobiFone Tiền Giang và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã ký thỏa thuận tài trợ 500 suất học bổng, trị giá 500 triệu đồng cho học sinh cấp 2, cấp 3 thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh thuộc diện bảo trợ xã hội có thành tích học giỏi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Trên cơ sở thoả thuận này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang sẽ hỗ trợ cung cấp danh sách 500 học sinh trong diện hỗ trợ cho MobiFone tỉnh Tiền Giang. Thời gian trao học bổng được chia thành 02 đợt và kết thúc trước ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Trong những năm trở lại đây, MobiFone tỉnh Tiền Giang luôn là một trong những đơn vị tiên phong trong công tác an sinh xã hội và phát triển cộng đồng. Đặc biệt là lĩnh vực giáo dục, nông thôn, nông dân qua chuỗi chương trình như: Bật nút công dân toàn cầu, Đánh thức khát vọng, Yes we can và Nước cho vùng hạn mặn.

Hữu Tâm