Miền Trung: Mưa nặng hạt, gió gào rú, biển động dữ dội

Ông Đặng Tấn Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn cho biết, huyện đã tiến hành đi dời hơn 280 hộ gần 1.000 nhân khẩu đến các nơi tránh trú kiên cố.

Ông Đỗ Thiết Khiêm, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cho biết, địa phương đã yêu cầu người dân chủ động di dời xen ghép đến các nhà kiên cố để tránh trú bão số 13.

Ông Phạm Cầu, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hải, cho biết: “Các hộ dân ven biển yêu cầu di dời xen ghép khoảng 70 hộ, 150 nhân khẩu, những hộ dân ven biển, nhà ở không kiên cố hoặc chưa sửa chữa sau ảnh hưởng bão số 9, mưa lũ liên tiếp phải di dời hoàn toàn”.

*Liên quan đến tàu vận tải Gia Bảo 268 bị nạn ở vùng biển Quảng Ngãi có nguy cơ tràn dầu. Ngày 14-11, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp với chủ tàu vận tải Gia Bảo 268 đưa khoảng 10 tấn dầu DO chứa trong tàu đang mắc cạn tại vùng nước cảng biển Dung Quất thuộc thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lên bờ tránh nguy cơ tràn dầu khi bão số 13 đổ bộ. Việc đưa 10 tấn dầu DO lên bờ được thực hiện bằng cách bơm, hút toàn bộ dầu.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 12 vừa qua, tàu vận tải Gia Bảo 268 có trọng tải 2.800 tấn, Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Gia Bảo do ông Nguyễn Văn Tuấn (trú tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng. Ngày 7-11, thuyền trưởng tàu Gia Bảo cùng 8 thuyền viên vận chuyển 2.700 tấn đá vôi đi từ Nam Định đến cảng Dung Quất.

Sau khi bốc dỡ hàng hóa, thuyền trưởng cho tàu neo đậu tại vùng nước cảng biển Dung Quất. Đến khoảng 23 giờ ngày 9-11, tàu bị sóng đánh đứt neo, trôi dạt và va vào gành đá thuộc thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thủng hầm hàng.

Từ TP Huế về các huyện ven biển, ven phá gồm Phú Vang, Quảng Điền, Phú Lộc của tỉnh Thừa Thiên – Huế, người dân vùng thấp trũng, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất hoặc nhà cửa xập xệ được di dời tới nơi cao ráo, kiên cố để tránh bão.

Ông Nguyễn Văn Dân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Thuận cho biết, những cụ già, phụ nữ và trẻ em được xe máy của chính quyền địa phương và lực lượng xung kích đến chở đi di dời. Các hộ dân di dời hầu hết đến các nhà cao tầng kiên cố, các nhà công cộng. Các nhóm tình nguyện của địa phương đang nấu cơm, chia sẻ với người chạy bão.

“Hiện các địa điểm đón nhận người dân di dời tránh bão đã chuẩn bị sẵn sàng đón bà con, chúng tôi cũng bố trí đồ ăn thức uống cùng chăn mền và dân quân hỗ trợ theo phương châm 4 tại chỗ để đảm bảo an toàn tuyệt đối”, ông Dần cho biết, người già và trẻ em được di tản trước 12 giờ trưa 14-11, thanh niên, người lớn đến sau. Kiên quyết không để ai lại nhà, có thể cưỡng chế nếu người dân không chịu hợp tác.

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đến 15 giờ chiều 14-11, các địa phương đã hoàn tất công tác di dời với 71.000 người dân đến nơi trú ẩn an toàn. Học sinh, sinh viên và hầu hết người dân tuân thủ lệnh yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh không ra khỏi nhà từ trưa 14-11 cho đến khi có thông báo mới.

BĐBP điều động 296 CBCS/12 phương tiện ô tô, trưng dụng 6 xuồng của người dân phối hợp chính quyền và các lực lượng di dời tại chỗ và đưa đến các vị trí đảm bảo an toàn được: 4.096 hộ/ 15.549 đến nơi an toàn. Đồng thời bắn pháo hiệu, kêu toàn bộ tàu thuyền trên địa bàn tỉnh gồm 2.062 tàu với 11.350 lao động vào nơi neo đậu an toàn. Hàng ngàn tấn lương thực, thực phẩm, xăng dầu và các nhu yếu phẩm phân bổ về các địa phương để kịp thời chi viện cho người dân vùng ngập lụt, chia cắt…

Chiều 14-11, Công an huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên – Huế đang tiến hành giám sát việc xả toàn bộ nước trong hồ chứa thủy điện Thượng Nhật về hạ du, không cho thủy điện này tích nước trái phép. Trước đó, thủy điện Thượng Nhật tích nước trái phép và không chấp hành công điện ứng phó bão số 13 của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế. Lực lượng chức năng xã Thượng Nhật (huyện Nam Đông) đã đo được mực nước trong hồ chứa vào sáng 13-11 ở cao trình 115m. UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế có công điện khẩn dành riêng cho thủy điện này yêu cầu Công ty CP đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam (chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật) vận hành mở 5 cửa van của nhà máy để đảm bảo an toàn hồ đập và an toàn hạ du. Đồng thời, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế chỉ đạo Công an huyện Nam Đông và Công an xã Thượng Nhật giám sát 24/24 việc vận hành xả nước. Yêu cầu chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thượng Nhật phải có phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản ở nhà máy.