Miền Nam nắng nóng kỷ lục

- TX. Cai Lậy tổ chức Lễ giỗ đồng chí Phan Văn Khỏe. - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra tiến độ thi công cống âu Nguyễn Tấn Thành. - Khởi tố đối tượng ngáo đá cầm dao vào trường mầm non khống chế trẻ em. - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp xem xét công tác nhân sự. - Vé trận đấu Đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia: Cao nhất là 600.000 đồng. - Sẽ thanh tra 6 doanh nghiệp bảo hiểm trong năm 2024. - Nghiên cứu dẫn nước ngọt từ sông Đồng Nai về Bến Tre. - Bà Trương Mỹ Lan nói đã từng thế chấp khách sạn để vay 15.000 tỉ của ông Trần Bắc Hà. - Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt giam nhiều nhân viên của một công ty giao hàng nhanh về tội tham ô và trộm cắp tài sản. - Mức nhiệt tăng cao, Nam bộ hôm nay nắng nóng nhất tính từ đầu năm. - Nhất trí đề xuất cấm lái xe khi uống rượu bia…