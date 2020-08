Miền Nam bước vào “hạn bà chằn”

Thời điểm thường xảy ra “hạn bà chằn” là vào tháng 8. Nguyên nhân do gió mùa Tây Nam mang nhiều hơi ẩm tạm lùi, còn gió Đông Nam khô mạnh lên. Vì vậy, trong tuần này, nhiệt độ tại TPHCM sẽ tăng lên. Tuy nhiên, những ngày đầu tuần, do ảnh hưởng của hội tụ gió Tây Nam nên ở khu vực Tây Nguyên và Nam bộ vẫn cần đề phòng mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to vào chiều và tối.