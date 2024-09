Máy nhắn tin phát nổ khắp Liban khiến hàng nghìn người bị thương

*** Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức giám sát việc cung cấp và sử dụng nước sạch sinh hoạt cho người dân thành phố Gò Công. * Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cai Lậy tổ chức lấy ý kiến người dân về sự hài lòng trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Hiệp Đức. * Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Tiền Giang tổ chức trao 100 phần quà trung thu và tập học cho Học sinh khó khăn của xã Tân Đông huyện Gò Công Đông. * Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang phát động trong hệ thống đóng góp hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão ở các tỉnh phía Bắc với tổng số tiền hơn 520 triệu đồng. * Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Phước tổ chức ngày hội sống xanh và hội thi tìm hiểu kiến thức bảo vệ môi trường. * Ban an toàn giao thông thị xã Cai Lậy tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh. * Phát huy truyền thống đoàn kết và đạo lý “Lá lành đùm lá rách”, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đề nghị các cơ quan, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục thiệt hại do bão lũ, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang. * Mức đóng góp cụ thể như sau: * Đối với cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước tham gia ủng hộ 1 ngày lương. * Người lao động, các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức tôn giáo, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ủng hộ theo tinh thần tự nguyện, tùy theo khả năng. * Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 11/9 đến ngày 29/9/2024. * Hình thức tiếp nhận đóng góp: * Bằng tiền mặt tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, địa chỉ số 02 Trương Định, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, điện thoại liên hệ: 0273.3878.019. * Bằng chuyển khoản: Thông tin nhận chuyển khoản như sau: Tên đơn vị nhận tiền: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Số tài khoản nhận tiền: 3713.0.1046597.00000 tại Kho bạc nhà nước tỉnh Tiền Giang. * Ban Vận động Quỹ Cứu trợ các huyện, thành phố, thị xã tiếp nhận kinh phí đóng góp tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. * Áp thấp mạnh lên thành bão, tiến vào miền Trung, nhiều tỉnh miền Trung mưa trắng trời. * Bà Đặng Bích Hà – Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời ở tuổi 96. * Quảng Ngãi: Ăn cá nóc, chồng ngưng tim suýt chết, vợ ngộ độc nhập viên. * Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo ra biển. * Hàng loạt máy nhắn tin của Hezbollah phát nổ trong 1 ngày. * Hezbollah tuyên bố sẽ trừng phạt Israel. * Liên Hiệp quốc lo xung đột sẽ lan rộng khắp Lebanon sau vụ hàng loạt máy nhắn tin phát nổ. * Israel ngăn chặn được âm mưu ám sát quan chức quốc phòng cấp cao.