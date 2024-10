Máy bay rơi tại California, Mỹ, 5 người thiệt mạng

*** Hôm nay ngày 10-10 là ngày Chuyển đổi số quốc gia. * Thị ủy Cai Lậy bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban thường vụ nhiệm kỳ 2020 — 2025. * Tiền Giang khởi công khai thác mỏ cát Hòa Hưng 5 ở huyện Cái Bè để phục vụ cho Dự án Vành đai 3 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. * Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang tập huấn chuyên đề chuyển đổi số cho các Hợp tác xã trên địa bàn. * Thành phố Mỹ Tho tổng kết công tác tuyển sinh quân sự năm 2024. * Xã Trung Hòa huyện Chợ Gạo ra mắt Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. * Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây sơ kết công tác thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2024. * Hội Cựu chiến binh xã Long Vĩnh huyện Gò Công Tây ra quân trục vớt lục bình trên các tuyến kênh thủy lợi. * Nhiều địa phương ở huyện Châu Thành triển khai trồng hoa trên các tuyến đường nông thôn mới. * Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm ứng phó trong cơn bão số 3. * Xã Bình Phan huyện Chợ Gạo thành lập chi hội cựu Công an nhân dân. * Bộ Công thương cho biết: Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN lổ gần 22.000 tỷ đồng trong năm 2023. * Hà Nội: 1 người đàn ông giẫm phải đinh, sau 3 tuần bị cứng hàm khó thở phải đi cấp cứu. * Tăng tốc hoàn thiện 3 bệnh viện ngàn tỷ ở cửa ngỏ thành phố Hồ Chí Minh. * Nhiều bệnh truyền nhiễm đang vào mùa ảnh hưởng đến trẻ em, trong đó có sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng... * Nhiều dự án tại Phú Yên bị Thanh tra Chính phủ điểm tên sai phạm. * Thành phố Hồ Chí Minh cấm cán bộ dùng ngân sách đi nước ngoài vì việc riêng hoặc từ kinh phí do doanh nghiệp hỗ trợ. * Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu Bộ Giáo dục và đào tạo kiểm tra xử lý nghiêm vụ sinh viên ăn cơm canh thừa. * Cà Mau: Lốc xoáy làm thiệt hại 16 căn nhà, 6 người bị thương. * Tập đoàn Adani của Ấn Độ đang nghiên cứu đầu tư sân bay Chu Lai. * Thêm nhiều bộ thống nhất phương án nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 9 ngày liên tiếp. * Đồng Tháp công bố tình trạng khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền. * Quảng Nam chuyển 222 tỷ đồng từ dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân tốt. * Thành phố Hồ Chí Minh: 1 người đàn ông tử vong do cục nóng máy lạnh bị ngập nước rò rỉ điện. * Cao tốc Châu Đốc — Sóc Trăng — Cần Thơ bị chậm tiến độ vì thiếu cát. * Sóc Trăng: Dừng tổ chức đoàn công tác của Công ty xổ số kiến thiết đi học tập kinh nghiệm ở Châu Á. * Hà Tĩnh: Trục vớt quả bom hơn 300 kg còn xót lại sau chiến tranh đưa đi tiêu hủy. * Singapore muốn hợp tác hơn nữa với Việt Nam để đảm bảo an ninh lương thực. * ASEAN có thể dẫn dắt ngành công nghệ bán dẫn. * Israel tăng cường hiện diện quân sự tại Lebanon. * Bão Milton có sức gió 193 km/h đổ bộ Florida của Mỹ, dự báo thiệt hại khoảng 100 tỷ USD. * Thổ Nhĩ Kỳ: Phi công đột tử khi đang bay, máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. * Giải Nobel Hóa học 2024 trao cho nghiên cứu cấu trúc protein. * 1 vận động viên leo núi Nepal được công nhận là thiếu niên trẻ nhất leo lên các ngọn núi cao trên 8.000 mét.