Man City lần đầu tiên trở thành CLB đạt doanh thu số 1 thế giới

Các nhà vô địch Premier League, được cấp vốn bởi chủ sở hữu Abu Dhabi, trở thành CLB thứ 4 trong lịch sử đứng đầu bảng xếp hạng của Deloitte sau Real Madrid, Barcelona và Manchester United.Doanh thu 541 triệu bảng của Man City trong mùa giải 2020/2021, tăng 17%, đưa họ từ vị trí thứ sáu lên dẫn đầu trong danh sách 20 CLB tạo ra doanh thu cao nhất trong bóng đá thế giới.

Tuy nhiên, một số giao dịch thương mại của Man City, chiếm gần một nửa doanh thu, là một nguồn gây tranh cãi, với một số đối tác chính như nhà tài trợ áo đấu và sân vận động Etihad có liên hệ với chủ sở hữu CLB. Man City vượt hơn 4,2 triệu euro so với gã khổng lồ Tây Ban Nha Real Madrid, xếp sau họ là nhà vô địch Đức là Bayern Munich, tiếp theo là Barcelona và Manchester United.

Có tổng cộng 11 CLB Anh lọt vào top 20, với Wolves lần đầu tiên góp mặt khi giải Ngoại hạng Anh tiếp tục tăng cường sức mạnh tài chính. Doanh thu trung bình của 20 CLB trong danh sách của Deloitte là 409 triệu euro, tăng nhẹ so với mùa giải 2019/2020 thời điểm trì hoãn phát sóng do sự cố của Covid, nhưng giảm 12% so với mùa giải 2018/2019 vì vắng bóng người hâm mộ.

Báo cáo của Deloitte cho biết các CLB trong Money League đã bỏ lỡ hơn hai tỷ euro doanh thu trong các mùa giải 2019/2020 và 2020/2021 do hậu quả của đại dịch. Các CLB ở Premier League thích ứng nhanh hơn do các hợp đồng bản quyền truyền hình mà họ được hưởng lớn hơn nhiều so với các đối thủ ở các giải đấu khác và khoảng cách có khả năng ngày càng lớn.

“Giá trị bản quyền phát sóng của Premier League được thiết lập để bứt xa các giải đấu trong ‘ngũ đại gia’ châu Âu từ mùa giải 2022/2023 với sự chuyển đổi của các thỏa thuận trong nước và tổng giá trị bản quyền quốc tế sẽ tăng thêm 30% và lần đầu tiên vượt quá giá trị bản quyền trong nước”. Dan Jones, người đứng đầu Nhóm Kinh doanh Thể thao của Deloitte cho biết.

Nguồn SGGP