Mắc Covid-19 khiến não bị lão hóa lên đến 10 năm

+ Có 13 kỳ thủ nam độ tuổi từ 55 trở lên, thi đấu theo thể thức 3 ván thắng 2 và đấu loại trực tiếp trong Giải cờ tướng Người cao tuổi năm 2020 huyện Tân Phú Đông + Huy hiệu 30 năm tuổi đảng được trao cho đồng chí Nguyễn Văn Bảy, sinh ngày 12/12/1959, quê quán xã Lương Hoà Lạc, huyện Chợ Gạo. hiện đang sinh hoạt tại Đảng bộ xã Lương Hoà Lạc + Theo thống kê đến tháng 10/2020, khu vực Nam bộ, các mặt hàng nông sản thiết yếu ổn định, đạt khoảng 24,5 triệu tấn gạo, 1,4 triệu tấn cá tra, 4,3 triệu tấn trái cây các loại,… + Bí thư tỉnh ủy tiếp bà Nguyễn Thị Thanh ở khu phố 1, phường 4, Thị xã Cai Lậy, liên quan đến vụ việc thi công đoạn kênh công cộng kéo dài, gây ô nhiễm môi trường. + Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an đến thăm và làm việc với Công an tỉnh Tiền Giang + Trong 9 tháng đầu năm 2020, tổng sản lượng nuôi và khai thác thủy sản của tỉnh Tiền Giang hơn 237.800 tấn, đạt 77,3% kế hoạch, bằng 96,8% so với cùng kỳ...