Lý do nào để CDC Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách “có nguy cơ lây nhiễm Covid-19″?

Trả lời câu hỏi tại sao Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC) quyết định Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có khả năng lây lan Covid-19 ra cộng đồng, ngày 28-2, PGS-TS Trần Đắc Phu, Cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam (Bộ Y tế), cho rằng đánh giá của CDC dựa trên nhiều yếu tố. Theo PGS Phu, thành công bước đầu của Việt Nam trong việc khống chế dịch Covid-19 không chỉ ở số liệu đó là với việc phát hiện và điều trị thành công các ca bệnh Covid-19 mà CDC đánh giá cao Việt Nam trong việc minh bạch thông tin và công tác đáp ứng liên ngành của Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh.

Theo ông Phu, với dịch bệnh do virus corona chủng mới Việt Nam đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân trong phòng chống dịch bệnh. Tất cả các bộ, ngành, địa phương đều quyết liệt vào cuộc phòng, chống theo sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương với tinh thần “tuyệt đối không chủ quan, lơ là nhưng cũng không được hoang mang, dao động”. “Đặc biệt một nguyên tắc bất di bất dịch trong phòng chống dịch Covid của Việt Nam là “phát hiện sớm, cách ly và khoanh vùng dịch”. Dĩ nhiên phải khoanh vùng hợp lý theo từng thời kỳ, phụ thuộc vào tình hình dịch, không để chống dịch ảnh hưởng tới các hoạt động kinh tế, xã hội”- ông Phu nói.

Đại diện CDC đánh giá Việt Nam hành động nhanh, kiên quyết, hiệu quả với dịch Covid-19 – Ảnh: Đình Nam

Với nguyên tắc đó, chúng ta đã triển khai các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh mạnh hơn, sớm hơn so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ngay từ đầu. Nhờ đó, đến thời điểm hiện tại, kết quả phòng, chống dịch chúng ta đạt được là khả quan. “Ngay trong buổi làm việc sáng 28-2 giữa Bộ Y tế, với đại diện WHO và CDC về công tác phòng chống dịch, đại diện CDC, cũng đánh giá Chính phủ Việt Nam hành động rất nhanh, rất kiên quyết, hiệu quả. Kết quả này góp phần vào công cuộc ngăn ngừa dịch bệnh của thế giới”- ông Phu nói.

Trước đó, ngày 27-2, trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, CDC quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có nguy cơ lây lan Covid-19 ra cộng đồng. Trên trang web của CDC, ở mục thông tin dành cho khách du lịch trước tình hình dịch Covid-19, CDC đã bỏ Việt Nam ra khỏi các điểm đến có nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Hiện chỉ còn 3 điểm đến được CDC khuyến cáo là Singapore, Thái Lan, Đài Loan.

Đại diện CDC cho biết đang lên kế hoạch thăm Việt Nam vào nửa cuối tháng 3-2020 để tăng cường các hoạt động hợp tác y tế giữa hai nước và thúc đẩy việc thành lập Văn phòng khu vực của CDC tại Việt Nam. CDC cũng sẵn sàng xem xét hỗ trợ thêm các trang thiết bị phòng chống dịch bệnh.

