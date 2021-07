Lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện xe tải chở người trốn kiểm soát y tế

(THTG) Tối 13-7, chốt phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang đặt tại đường tỉnh 879C, xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo đã phát hiện 01 trường hợp xe tải chở người trong thùng xe trốn tránh kiểm soát y tế.

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, sau khi dừng xe tải mang biển kiểm soát 63C.07789 do tài xế Võ Tấn Minh, ngụ xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo điều khiển, theo hướng Long An đi Tiền Giang; lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt đã phát hiện xe tải trên chở theo 2 người đang núp trong thùng xe, để qua mắt và trốn tránh lực lượng chức năng kiểm soát y tế. Sau khi phát hiện, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành kiểm soát y tế, nhưng cả 3 người đều không có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo quy định.

Lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện cả 03 người trên xe đều không có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Lực lượng làm nhiệm vụ đã yêu cầu 03 người và phương tiện quay trở về; đồng thời tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính tài xế về hành vi điều khiển xe ôtô tải chở người trên thùng xe trái quy định theo điểm c, khoản 2, Điều 24 Nghị định 100 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Theo quy định này thì lái xe sẽ bị phạt từ 800 đến 1 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 01 đến 03 tháng.

Xa tải chở người trong thùng xe trốn kiểm soát y tế bị phát hiện

Trước đó, lúc 21 giờ 15 phút ngày 11/7/2021, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 đặt tại xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã phát hiện ô tô tải biển số 47C 06106 do tài xế Nguyễn Hải Tường, sinh năm 1974, cư trú ấp Bình Khương 1, xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo điều khiển, chở theo 02 người không có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2.

Trung tâm y tế huyện Chợ Gạo lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 02 người trên xe tải

Tổ công tác đã gọi điện thoại cho Trung tâm y tế huyện Chợ Gạo cử người đến thực hiện test nhanh kháng nguyên Covid-19, cả 2 trường hợp đều cho kết quả âm tính.

Mạnh Cường – Vĩnh Hậu