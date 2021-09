Lực lượng Công an bắt quả tang các đối tượng tàng trữ và mua bán chất ma túy

(THTG) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Tiền Giang cho biết vừa phối hợp với Công an thành phố Mỹ Tho bắt quả tang đối tượng Phạm Khánh Toàn, sinh năm 1986, tạm trú ấp Thuận An, xã Long Thuận, thị xã Gò Công đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Khánh Toàn (áo sọc) tại hiện trường

Tang vật thu giữ gồm 2 gói ny lon chứa trên 498 gram ma túy dạng đá, 1 xe mô tô, 22 triệu đồng và một số đồ vật khác.

Bước đầu làm việc, Toàn khai nhận: đem 2 gói ma túy từ thị xã Gò Công đến Mỹ Tho để bán cho đối tượng Nguyễn Hải Đăng, đang tạm trú tại nhà thuê trọ trên địa bàn ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho. Toàn chưa kịp bán thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Ngoài ra, khám xét nơi ở của Toàn, lực lượng Công an thu giữ nhiều dụng cụ dùng để sử dụng và phân chia ma túy.

Cùng thời điểm bắt quả tang Nguyễn Khánh Toàn, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an thành phố Mỹ Tho, Công an xã Mỹ Phong khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Hải Đăng, tại ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tạm giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Hải Đăng; Dương Thị Mỹ Dung, cư trú ấp Tân Thanh, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương; Vũ Đình Khang, ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phong và Bùi Anh Duy, cư trú ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho.

Một số tang vật thu giữ gồm có: 01 gói ny lon chứa chất ma túy, 01 cân tiểu li, 07 điện thoại, gần 80 triệu đồng và một số đồ vật khác. Qua test nhanh, 3 đối tượng dương tính với chất ma túy là Nguyễn Hải Đăng, Dương Thị Mỹ Dung, Vũ Đình Khang.

Lực lượng Công an khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Hải Đăng

Ngoài ra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trong cốp xe mô tô của Bùi Anh Duy 01 còng số 8, 01 súng tự chế, 01 bình xịt hơi cay và một số đồ vật khác.

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an thành phố Mỹ Tho tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Thanh Việt