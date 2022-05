Lục bình dày đặc trên sông, ảnh hưởng giao thông đường thủy tại Tiền Giang

Hiện nay, nhiều tuyến sông, rạch tại Tiền Giang đã xuất hiện từng đám lục bình trôi nổi trên mặt nước, có những đám lục bình đến hàng nghìn mét vuông, kéo dài gần cả km. Nghiêm trọng nhất là kênh Chợ Gạo, sông Tra thuộc huyện Chợ Gạo và Gò Công Tây khi mật độ lục bình trôi theo dòng nước quá nhiều đã gây cản trở giao thông đường thủy. Vì tuyến giao thông này mỗi ngày có hàng nghìn phương tiện lưu thông. Một số tuyến kênh nội đồng cũng đang bị cây lục bình tấn công.

Sông Tiền địa phận tỉnh Tiền Giang đã xuất hiện những đám lục bình dày đặc.

Lục bình trên kênh Chợ Gạo.

Ông Đỗ Thành Sơn, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác các công trình thủy lợi Tiền Giang cho biết, lục bình dày đặc là do tràn từ thượng nguồn của tỉnh Long An. Đơn vị đã cho rào lưới trước các cửa cống để ngăn cây lục bình không cho trôi vào bên trong, chờ khi thay đổi hướng gió, những đám lục bình này sẽ trôi ra biển chứ chưa có giải pháp nào khả thi: “Cây lục bình từ thượng nguồn đổ về, phía bên Mộc Hóa (Long An). Sông Vàm Cỏ, kênh Chợ Gạo, sông Tra, sông Tiền dày đặc cây này. Cống Xuân Hòa bịt kín không cho cây này trôi vào. Chúng tôi cũng đã làm lưới phía trong”./.

