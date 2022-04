Lúa Xuân Hè ở Tiền Giang đang phát triển tốt

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 05-4, tỉnh ghi nhận 10 ca F0 mới qua test PCR và 1077 ca qua test nhanh, không có ca tử vong trong ngày. - Trường THPT Chuyên Tiền Giang có 9 thí sinh đoạt giải cấp Quốc gia THPT năm 2022 ở 5 môn thi. - Hỗ trợ vay vốn mua thiết bị học trực tuyến 10 triệu đồng/học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thời hạn cho vay tối đa 36 tháng, lãi suất 1,2%/năm. - Xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo thi công công trình Đường liên ấp An Lạc A – An Lạc B kinh phí trên 4,5 tỷ đồng. - Có 18 thí sinh trường Tiểu học và THCS tham gia hội thi kể chuyện sách huyện Tân Phước năm học 2021- 2022. - Độ mặn tại các điểm xung yếu trên sông Tiền đang giảm dần, độ mặn giảm sâu nhất là tại cống Long Hải, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây giảm 0,6 gam/lít so với ngày hôm trước. - Tiền Giang ban hành công văn số 130 đề nghị các ngành, các cấp chủ động ứng phó, nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra...