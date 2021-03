Lời cảnh báo từ kênh đào Suez

Thiệt hại hàng tỉ USD/ngày

Theo hãng tin Bloomberg, “tính toán sơ khởi” dựa trên thông tin của tạp chí hàng hải Lloyd’s List cho thấy thiệt hại từ sự cố siêu tàu Ever Given mắc cạn tại kênh đào Suez vào khoảng 400 triệu USD/giờ, tức khoảng 9,6 tỉ USD/ngày. Ước tính này dựa trên luồng giao thông từ Đông sang Tây trị giá khoảng 5,1 tỉ USD/ngày, trong khi luồng giao thông theo hướng ngược lại trị giá khoảng 4,5 tỉ USD/ngày.

Cần có thêm thời gian để hoàn thành những tính toán chi tiết hơn song theo báo The New York Times, với nhiệm vụ cứu hộ dự kiến kéo dài vài tuần, những con tàu khác buộc phải đi vòng qua châu Phi. Tuyến đường này dài hơn 9.656 km so với thông qua kênh đào Suez và tiêu tốn thêm khoảng 300.000 USD cho phí nhiên liệu.

Ai Cập, nước thu về 5,61 tỉ USD nhờ Suez trong năm 2020, đang tích cực khơi thông kênh đào này. Khoảng 10% lượng hàng hóa thế giới đi qua kênh đào Suez, trong đó dầu mỏ chiếm phần đặc biệt quan trọng. Vụ mắc cạn nói trên khiến giá dầu thế giới lao dốc hôm 25-3 nhưng đã quay đầu trong ngày 26-3. Dù vậy, giá dầu vẫn trên đà giảm tuần thứ ba liên tiếp. Theo Reuters, giá dầu thô ở Anh và Mỹ nhiều khả năng giảm hơn 3% trong tuần này, sau khi giảm hơn 6% vào tuần trước.

“Ban đầu, kịch bản tàu Ever Given mắc cạn nhiều tuần khiến giá tăng do lo ngại nguồn cung gián đoạn. Tuy nhiên, việc châu Âu và nhiều nơi khác bước vào đợt phong tỏa Covid-19 mới có thể khiến nhu cầu nhiên liệu toàn cầu chưa hồi phục, từ đó giá khó tăng cao” – nhà nghiên cứu Yasushi Osada của Công ty Nissan Securities phân tích. Bên cạnh đó, thị trường dầu mỏ chưa khởi sắc do các nhà sản xuất không bán được nhiều dầu cho châu Á, nhất là Trung Quốc. Các nguồn tin trong ngành công nghiệp này tiết lộ các nước châu Á đang sử dụng dầu giá rẻ trữ trong kho.