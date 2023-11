Liên tục xảy ra các vụ thảm án: Người phát ngôn Bộ Công an nói gì?

Trung tướng Tô Ân Xô nhận định, tội phạm giết người là loại tội phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, sự bình yên cuộc sống của nhân dân. Vì vậy, Bộ Công an đặc biệt quan tâm triển khai các biện pháp phòng ngừa, để kịp thời ngăn chặn từ sớm, không để xảy ra các vụ thảm án, các vụ án giết người nghiêm trọng.

Ngày 1/11, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, đã có những chia sẻ về tình trạng thời gian qua liên tục xảy ra các vụ án giết người với tính chất côn đồ, dã man; đồng thời đưa ra giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa.

Theo đó, thời gian gần đây, tại một vài địa phương đã xảy ra một số vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng gây xôn xao dư luận, như: Vụ Giáp Thị Huyền Trang (sinh năm 1996, quê Bắc Giang) bắt cóc và giết bé gái ở huyện Gia Lâm, Hà Nội để đòi tiền chuộc 1,5 tỷ đồng; Vụ đối tượng Tạ Duy Khanh (sinh năm 1985, quê Thái Bình) sát hại, phân mảnh thi thể nạn nhân phi tang ở sông Hồng; Vụ nghi phạm Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1986, quê Thái Nguyên) sát hại bạn gái tại cửa hàng thời trang ở Bắc Ninh rồi tự tử; Vụ Giàng A Lư (sinh năm 1995, ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) dùng dao đâm vợ tử vong. Vụ Sùng A Sú (sinh năm 1990, ở thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) giết vợ rồi tự tử…

Hình ảnh nghi phạm Tạ Duy Khanh và nạn nhân

Vì vậy, Bộ Công an đặc biệt quan tâm triển khai các biện pháp phòng ngừa, để kịp thời ngăn chặn từ sớm, không để xảy ra các vụ thảm án, các vụ án giết người nghiêm trọng; đồng thời triển khai quyết liệt các biện pháp tấn công, truy bắt, xử lý nghiêm minh để tạo sức trấn áp răn đe.

Cụ thể, theo Trung tướng Xô, Bộ Công an đã tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết tốt những vấn đề an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động; nâng cao chất lượng giáo dục học đường theo hướng cân bằng, coi trọng đồng bộ giữa giáo dục văn hóa và xây dựng nền tảng đạo đức.Đồng thời, tăng cường năng lực cho lực lượng Công an cấp xã để chủ động nắm tình hình kịp thời, phát hiện, giải quyết sớm các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, nhất là mâu thuẫn về tranh chấp đất đai, vay mượn tài sản… Phát huy vai trò các tổ hòa giải, các tổ chính trị – xã hội; không để xảy ra các mâu thuẫn bức xúc, kèo dài dẫn đến giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an

Ngoài ra, Bộ Công an cũng thực hiện công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn dân cư, nhất là người có tiền án, tiền sự, người nghiện ma túy tại cộng đồng. Phối hợp các đơn vị chức năng đưa người mắc bệnh tâm thần vào các cơ sở điều trị, phối hợp quản lý chặt chẽ người bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Phối hợp các ban ngành ở địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân, nhất là pháp luật về hình sự, dân sự, hôn nhân, gia đình, phòng, chống bạo lực học đường. Chú trọng truyền thông trên các cổng thông tin đại chúng, trang mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở; huy động sự tham gia của các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin, người có uy tín trong cộng đồng dân cư… để phối hợp tuyên truyền phòng ngừa tội phạm giết người.

Trong đó Bộ Công an nhấn mạnh việc, đẩy mạnh công tác điều tra, xử lý các vụ án giết người, nhất là các vụ án được dư luận xã hội quan tâm, không để tồn đọng các vụ án giết người không rõ thủ phạm.

Nguồn vov.vn