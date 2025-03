Liên hoan Truyền hình toàn quốc: Triển lãm Kỹ thuật Công nghệ Truyền hình 2025

*** Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức và người lao động của Đài. * Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Gò Công tổ chức bàn giao Nhà Đại đoàn kết cho hội viên Cựu chiến binh khó khăn về nhà ở. * Liên hoan Truyền hình toàn quốc tại Bình Định diễn ra Hội thảo Kỹ năng của Nhà báo Truyền hình trong kỷ nguyên số. * Công an Tiền Giang họp, đề nghị xét đặc xá cho phạm nhân năm 2025. * Huyện Gò Công Đông họp mặt hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3. * 2 tháng đầu năm 2025, huyện Cai Lậy vận động hơn 11 tỷ đồng quỹ vì người nghèo và công tác an sinh xã hội. * Trung tâm Chính trị thành phố Mỹ Tho khai giảng lớp Nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú. * Công an xã Phước Lập huyện Tân Phước tổ chức tuyên truyền về bảo vệ an ninh trật tự cho người dân trên địa bàn. * Liên đoàn Lao động thị xã Cai Lậy tổ chức Hội thi đổ bánh xèo Nam bộ nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc. * Thị xã Cai Lậy có 14 sản phẩm OCOP 3 sao. * Phạt Quang Linh Vlogs và Hằng Du mục 140 triệu đồng vì quảng cáo sai sự thật. * Phú Yên: Xe tải đang chạy tông vào xe tải đang đậu phía trước, tài xế và phụ xe thiệt mạng. * Cây ca cao Việt Nam hồi sinh nhờ kinh tế tuần hoàn. * Đắk Lắk thu hồi 10 tỷ đồng bảo đảm từ hợp đồng dự án đội vốn và dính sai phạm. * Đề xuất làm tuyến giao thông kết nối từ sân bay Long Thành đến dự án Hồ Tràm (Bà Rịa Vũng Tàu). * Hà Nội: Lấy ý kiến người dân về quy hoạch Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục. * Sở Văn Hóa thành phố Hồ Chí Minh được ủy quyền cấp phép karaoke, vũ trường. * Bộ Nội vụ: Nghiêm cấm việc chiếm giữ, chuyển giao hoặc hủy tài liệu khi sáp nhập các đơn vị. * Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát sân bay Long Thành và các dự án cao tốc Đông Nam bộ. * Thành phố Hồ Chí Minh mời gọi người dân bình chọn sự kiện nổi bật 50 năm thống nhất đất nước. * Bình Dương tìm nhà đầu tư làm 47 km Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh. * Thành phố Hồ Chí Minh: Bé trai 5 tuổi nhét bút chì vào hậu môn phải đi cấp cứu. * Bình Thuận: Xảy ra cháy đỏ trời trên Núi Tàu huyện Tuy Phong. * Bộ Quốc phòng đề xuất nới rộng số lần tàu hạt nhân, tàu sân bay đến Việt Nam. * Bộ Giáo dục và đào tạo chốt quy chế tuyển sinh Đại học 2025, bỏ xét tuyển sớm, quy đổi điểm tương đương. * Doanh nghiệp đề xuất nhập khẩu vàng để hạ cơn sốt. * Xác minh thông tin vụ shipper ở Bình Dương bị 2 vợ chồng đánh gây thương tích. * UAV của Ukraine ồ ạt tập kích sân bay quân sự chiến lược của Nga. * Vòng đàm phán tiếp theo về hòa bình cho Ukraine sẽ diễn ra vào tuần sau. * Mỹ phân bổ lại viện trợ nước ngoài. * Hamas tấn công Thủ đô Israel.