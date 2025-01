Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang phối hợp với Sở VH-TTDL, BQL các khu Công nghiệp tổ chức Chương trình “Đón Tết cùng công nhân

*** Hôm nay 9-1, ngày Học sinh, sinh viên. * Tổng Công ty Điện lực Miền Nam và Công ty Điện lực Tiền Giang tặng xe đạp và tập học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Mỹ Tho. * Liên Đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang tổ chức chương trình Đón Tết cùng công nhân tại Khu công nghiệp Long Giang huyện Tân Phước. * Ban Tổ chức chương trình đã trao 60 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho 60 công nhân đặc biệt khó khăn, và trao 727 phần quà cho công nhân khó khăn làm việc tại Khu công nghiệp Long Giang. * Cũng tại chương trình, các doanh nghiệp hoạt động tại Khu công nghiệp Long Giang đóng góp cho tỉnh thông qua Liên đoàn Lao động tỉnh 3 tỷ 400 triệu đồng để chăm lo Tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. * Công an tỉnh Tiền Giang tổng kết công tác năm 2024, triển khai kế hoạch năm 2025. * Bộ đội Biên phòng Tiền Giang tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. * Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Chợ Gạo. * Huyện Cai Lậy ra mắt điểm bán hàng Việt – Hàng bình ổn giá phục vụ Tết nguyên đán. * Tòa án Nhân dân huyện Tân Phước tổng kết công tác năm 2024. * Chủ tịch UBND thành phố Mỹ Tho thăm và tặng quà Tết cho gia đình chính sách ở xã Phước Thạnh. * Hội Khuyến học huyện Cai Lậy trao 59 suất quà cho học sinh vượt khó của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mỹ Thành Bắc. * Nam Định: Bắt nhóm giang hồ cộm cán cầm đầu đường dây buôn ma túy khủng liên tỉnh. * Hà Tĩnh: Người dân ở huyện Đức Thọ có thu nhập nhờ bán lá dong cho nghề gói bánh chưng. * Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành lập thêm 2 trường mới. * Nghệ An: Xe khách tông xe máy chở 3 người làm 2 mẹ con tử vong. * Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 7. * Nên niêm yết giá bán hoa kiểng Tết công khai để không còn cảnh người mua ép giá, người bán phải đập bỏ. * Bộ Y tế: Bệnh vi rút gây viêm phổi từ Trung Quốc, người dân không nên hoang mang. * Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. * Hà Nội trình phương án lấy nước sông Hồng cứu sông Tô Lịch. * Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu báo cáo vụ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam báo lỗ cả ngàn tỷ đồng. * Các địa phương tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm Tết. * Ngân hàng ACB khẳng định thông tin đánh bạc lan truyền trên mạng xã hội là bịa đặt. * Bộ Công an sẽ vào cuộc xác minh và xử lý nghiêm người tung tin bịa đặt. * Tạm dừng xây dựng tại Thủy điện Đắk Mi 1 để điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố làm chết 5 người. * Thái Lan ra sức bảo vệ du khách để phát triển du lịch. * Nga rút quân từ nhiều mặt trận đến hỗ trợ vùng Kursk. * Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga, nơi có máy bay ném bom hạt nhân, cháy nổ dữ dội.