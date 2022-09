Lễ phát động trực tuyến học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về ATGT

(THTG) Ngày 24-9, tại điểm cầu chính Trường Đại học sư phạm – Đại học tỉnh Thái Nguyên, Bộ GD&ĐT; Ban ATGT Quốc Gia – Bộ Công An; Honda Việt Nam tổ chức Lễ phát động trong học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về ATGT, tuyên truyền pháp luật về ATGT đường bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn đầu năm học 2022-2023.

Quang cảnh Lễ phát động trực tuyến việc chấp hành pháp luật về ATGT tại điểm cầu Tiền Giang.

Lễ phát động được trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, tại tỉnh Tiền Giang điểm cầu trực tuyến được đặt tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, thành phần tham dự có đại diện Sở GDĐT; Ban ATGT; CSGT tinh, cùng lãnh đạo các trường THPT; THCS và THPT trực thuộc sở, các chuyên viên phụ trách học sinh, sinh viên cùng trên 100 em học sinh tham gia buổi lễ.

Lễ phát động nhằm tuyên truyền sâu rộng trong học sinh, sinh viên về trật tự ATGT, có ý thức chấp hành nghiêm luật ATGT, đi đúng làng đường, đội mũ bảo hiểm đúng chất lượng khi tham gia giao thông, tự giác chấp hành luật ATGT. Cụ thể tại các cổng trường không tụ tập làm mất ATGT, khi tham gia giao thông không chạy hàng hai, hang ba, lạng lách, đánh võng, đậu dừng xe đúng nơi quy định; Đảm bảo đi đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tập trung và chú ý quan sát khi lái xe, nêu cao ý thức nhường đường chuyển hướng đúng quy định; Rèn luyện tính kiên nhẫn chờ đợi khi gặp đèn tín hiệu giao thông hay tắc đường, phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, thắt dây an toàn khi đi xe ô tô từ đó tạo môi trường giao thông văn minh, lành mạnh, an toàn./.

Tin và ảnh: Minh Nguyên