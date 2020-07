Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

(THTG) Chiều 22-7, ông Trần văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2020 tỉnh Tiền Giang đã đến kiểm tra cơ sở vật chất , công tác đảm bảo an ninh trật tự trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại các điểm trường tổ chức thi.

Đoàn đã đến kiểm tra tại 03 điểm gồm: Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Mỹ Tho, Trường THPT Tứ Kiệt, Thị xã Cai Lậy và Trường THPT Vĩnh Kim, huyện Châu Thành. Tại mỗi nơi, đoàn đã kiểm tra cơ sở vật chất phòng thi, phòng dự trữ, phòng chứa bài thi, đề thi, phòng họp hội đồng, hệ thống đèn, quạt, môi trường xung quanh…

Ông Trần văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại các điểm trường. Ảnh: Bùi Phong

Đến thời điểm này, các trường đã hoàn tất các công đoạn chuẩn bị như: Vệ sinh phòng thi, các cơ sở vật chất về quạt, điện, ánh sáng phòng thi đầy đủ và đảm bảo theo tiêu chuẩn, thiết bị camera tại nơi lưu trữ đề thi… đảm bảo an toàn và đúng quy chế.

Qua kiểm tra tại các điểm trường, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Tiền Giang đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của các điểm thi trên địa bàn. Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Tiền Giang yêu cầu trong thời gian tới, các điểm thi cần làm tốt công tác bảo vệ an toàn kỳ thi, vấn đề bảo quản đề thi, có biện pháp giúp đỡ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau kỳ thi tại các điểm thi…

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, tỉnh Tiền Giang có 27 điểm thi, 618 phòng thi, với 14.313 thí sinh dự thi, từ ngày 09/8 đến ngày 10/8/2020.

Thu Thủy