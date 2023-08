Lãnh đạo Tỉnh ủy Tiền Giang khảo sát đánh giá quy hoạch vùng đệm Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười

(THTG) Ngày 24-8, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang gồm: ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Nhã – Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Trần Văn Dũng – Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh đã đi khảo sát, đánh giá quy hoạch vùng đệm Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười huyện Tân Phước.

Đoàn công tác khảo sát vùng đệm khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười, huyện Tân Phước. Ảnh: Bùi Phong

Đoàn công tác đã đến khảo sát thực trạng của Khu Bảo tồn, tình hình bảo tồn các loài chim trong vùng lõi. Qua 23 năm kể từ ngày thành lập đến nay, Khu Bảo tồn đã quy tập được trên 12.000 con chim cò các loại trú ngụ sinh sản như: Cò Trắng, Cò Ngàn, Le Le, Vịt Trời, Diệc Xám, Điên Điển, Trích, Quốc…

Tuy nhiên, tình hình vùng đệm Khu Bảo tồn ngày càng bị thu hẹp. Việc phá rừng tràm trồng lúa, khóm, rau màu các loại đã và đang diễn ra, nếu trước đây toàn bộ khu vùng đệm khoảng 1.280 ha, thì hiện nay phần diện tích huyện Tân Phước quản lý chỉ còn dưới 100 ha rừng tràm, số còn lại đã chuyển qua các loại cây trồng khác đã ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sinh thái của vùng. Do đó, các loài động thực vật bản địa bị đe dọa nghiêm trọng, sự sinh trưởng, sinh sản của các loài chim, cò,… trước nguy cơ bị tuyệt chủng do môi trường sinh sống bị thu hẹp. Do vậy, việc mở rộng Khu bảo tồn là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: Bùi Phong

Ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang cho rằng: trước mắt chưa có chủ trương xóa vùng đệm, vì nếu xóa vùng đệm đồng nghĩa với việc mất đi vùng sinh thái.

Sau buổi khảo sát này, Tỉnh ủy sẽ có cuộc họp chuyên đề lấy ý kiến của Ban Thường vụ và sẽ quyết định cụ thể về lộ trình bảo tồn Khu sinh thái Đồng Tháp Mười. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị phương án cụ thể để trình tại cuộc họp.

Thanh Triều