Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ

(THTG) Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng ngày 27 – 7, Tỉnh uỷ – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ viếng, đặt tràng hoa, thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Đoàn do ông Nguyễn văn Danh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu.

Các đại biểu đặt tràng hoa, thắp hương và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Bá Thủy

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã dành 1 phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính và tri ân với những hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ trong công cuộc kháng chiến giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Sau lễ đặt tràng hoa tại Tượng đài, các đại biểu đã đi thắp hương cho từng phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các Anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, ngã xuống đổi lấy tự do độc lập hôm nay.

Thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Bá Thủy

Phát huy truyền thống của cha anh đi trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Giang nguyện tiếp bước, chung sức, đồng lòng, đem hết tâm huyết, trí tuệ để cống hiến và phục vụ nhân dân; tiếp tục chăm lo, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, giúp đỡ và tạo điều kiện cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng vượt lên trên khó khăn, mất mát, hòa nhập với cuộc sống, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thu Thủy