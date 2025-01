*** Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân dịp Xuân Ất Tỵ và kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2. * Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng thăm, chúc Tết các đơn vị Lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. * Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu thăm, chúc Tết các doanh nghiệp và dự chương trình giao lưu văn nghệ tại Cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh. * Công ty Bảo Việt tổ chức ra quân đầu năm. * Hội sinh vật cảnh tỉnh Tiền Giang thành lập Chi hội Hoa lan Mê Kông. * Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang tổ chức đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke gây tiếng ồn. * Sở Tư pháp Tiền Giang triển khai 2 Luật mới: Luật đầu tư công và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đầu tư. * Bí thư Thành ủy Mỹ Tho Trần Kim Trát thăm, chúc Tết các gia đình chính sách và hộ nghèo. * Huyện ủy Chợ Gạo trao Huy hiệu Đảng cho Đảng viên xã Lương Hòa Lạc. * Câu lạc bộ Siêu mẫu nhí Tiền Giang tổ chức trình diễn thời trang Hương sắc Xuân tại Vincom. * Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang tặng quà Tết cho hộ nghèo ở huyện Gò Công Tây. * Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang Đỗ Tấn Hùng dự trao Huy hiệu Đảng cho Đảng viên xã Quơn Long huyện Chợ Gạo. * Liên đoàn Lao động huyện Cai Lậy trao trợ cấp khó khăn cho Đoàn viên và người lao động. * Liên đoàn Lao động thành phố Mỹ Tho tổ chức chương trình Đón Tết cùng công nhân. * Lãnh đạo huyện Cái Bè thăm, tặng quà Tết cho gia đình chính sách. * Thành phố Hồ Chí Minh kỷ luật 2 tập thể và 5 Đảng viên có liên quan vụ Tập đoàn Thuận An. * Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ. * Đà Nẳng: Xét xử chủ cơ sở sản xuất chả lụa trộn hàn the. * Công an thành phố Hồ Chí Minh lập biên bản xử lý người đàn ông tự ý điều chỉnh nút tín hiệu đèn giao thông. * An Giang: Công an xã trả lại 10 triệu đồng cho cụ ông đánh rơi trên đường. * Cà Mau: 1 học sinh vùng sâu đoạt giải Quốc gia. * Bắc Giang: Khai hội Xuân Tây Yên Tử và Liên hoan thực hành tính ngưỡng thờ mẫu chuẩn. * Linh vật rắn đã xuất hiện ở Đường hoa Nguyễn Huệ thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người thích thú. * Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ trao Giải Báo chí Búa Liềm Vàng. * Trình Quốc hội cơ chế đặc thù thực hiện dự án đường sắt đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 2 – 2025. * Các Bến xe ở thành phố Hồ Chí Minh còn 400.000 vé xe Tết. * Sức mua chậm, bia và nước giải khát tràn ngập xuống đường. * Ngành chức năng tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm mùa Tết. * Lễ nhậm chức của ông Trump diễn ra long trọng với sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao và các tỷ phú thế giới. * Sau lễ nhậm chức, ông Trump ký lệnh hoãn cấm Tik Tok và điều quân đội đến biên giới. * Ông Trump ký bãi bỏ 78 sắc lệnh thời ông Biden. * Ông Putin phát biểu chúc mừng ông Trump trên truyền hình.