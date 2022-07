Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang thăm và tặng quà gia đình chính sách

(THTG) Ngày 19-7, Đoàn công tác Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tiếp tục đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022).

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm và tặng quà 7 gia đình chính sách tại xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành. Ảnh: Bùi Phong

Tại huyện Châu Thành, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và các thành viên trọng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho 7 gia đình chính sách ở xã Thạnh Phú. Tại các nơi đến, ông Nguyễn Văn Vĩnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những đóng góp, hy sinh của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

* Cũng tại huyện Châu Thành, ông Nguyễn Ngọc Trầm – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến thăm hỏi, trao quà cho 7 gia đình chính sách tại các ấp Tây, ấp Hòa, ấp Bình và ấp Trung Nam, xã Dưỡng Điềm.

Ông Nguyễn Ngọc Trầm – UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm gia đình chính sách tại xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành. Ảnh: Minh Nguyên

Tại các gia đình chính sách, đoàn bày tỏ niềm tri ân sâu sắc trước những đóng góp của các gia đình trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc và mong các gia đình tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế, góp phần phát triển địa phương.

* Tại huyện Tân Phú Đông, ông Nguyễn Văn Nhựt – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách xã Tân Thới.

Đoàn đến thăm và tặng quà cho 2 mẹ liệt sĩ và vợ liệt sĩ ngụ ấp Tân Hương. Đoàn ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các gia đình và tri ân sự đóng góp của các gia đình trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua lao động, sản xuất tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Nhựt – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh thăm gia đình chính sách huyện Tân Phú Đông. Ảnh: Lê Long

Toàn xã Tân Thới hiện có 129 hộ gia đình chính sách đang được hưởng trợ cấp của nhà nước. Cùng với thường xuyên thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ tết, chính quyền địa phương rất quan tâm hỗ trợ các gia đình về sản xuất, về chăm sóc sức khỏe, thể hiện sâu sắc tinh thần “đền ơn đáp nghĩa”.

* Tại huyện Tân Phước, đoàn công tác do ông Đỗ Tấn Hùng – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đã đến thăm và tặng quà cho 07 gia đình chính sách tiêu biểu ở 3 xã Tân Hòa Đông, Thạnh Mỹ và Thạnh Tân, huyện Tân Phước.

Trong 07 hộ gia đình chính sách đoàn thăm tặng quà tại huyện Tân Phước, có 02 gia đình là vợ liệt sỹ, còn lại là gia đình thương binh, bệnh binh và bị địch bắt tù đày.

Ông Đỗ Tấn Hùng – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đến thăm gia đình chính sách huyện Tân Phước. Ảnh: Đoàn Vũ

Tại mỗi hộ gia đình, ông Đỗ Tấn Hùng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước đóng góp của các gia đình trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ông chúc các gia đình sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của gia đình, là tấm gương sáng để con cháu và thế hệ trẻ noi theo, đồng thời tặng mỗi hộ gia đình phần quà tiền mặt là 2 triệu đồng.

* Tại huyện Chợ Gạo, đoàn công tác Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Đức Toàn – Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các hộ, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Đức Toàn – Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh đến thăm gia đình chính sách huyện Chợ Gạo. Ảnh: Anh Tuấn

Tại xã Mỹ Tịnh An, đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho 5 hộ, gia đình chính sách gồm: Gia đình của bà Nguyễn Thị Ngọt, ở ấp Mỹ Khương, gia đình bà Võ Thị Khá ở ấp Mỹ Thọ là Mẹ Việt Nam anh hùng. Đoàn công tác cũng đã đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Cải, ở ấp Mỹ An A, là mẹ liệt sĩ; hộ gia đình bà Trần Thị Du, ở ấp Mỹ Thọ, là vợ liệt sĩ và gia đình ông Huỳnh Văn Quận, ở ấp An Khương, là thương bệnh binh.

