*** Lãnh đạo huyện Cai Lậy thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng ở xã Mỹ Thành Bắc nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27-7. * Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cái Bè bàn giao 3 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã An Thái Đông. * Huyện Gò Công Tây họp mặt kỷ niệm 46 năm thành lập huyện. * Bộ đội Biên phòng Tiền Giang chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện công tác giảm nghèo nơi miền biên giới biển. * UBND huyện Cái Bè tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Hậu Mỹ Bắc A đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. * Ngày 13-6, UBND tỉnh Tiền Giang sẽ tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng chính phủ công nhận tỉnh Tiền Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Chương trình sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang truyền hình trực tiếp vào lúc 8 giờ 30 ngày 13-6. * Tiền Giang và nhà đầu tư đã khởi công xây dựng Siêu thị AEON tại Quảng trường Hùng Vương thành phố Mỹ Tho. Công trình dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong quý 4 năm 2026. * UBND huyện Tân Phú Đông tổ chức sơ kết hoạt động kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2025. * Sở Tư pháp Tiền Giang triển khai Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành. * Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 1 với tên gọi quốc tế là Wutip, bão hình thành ở phía Đông quần đảo Hoàng Sa. * Nhiều tỉnh miền Trung sẽ có mưa lớn từ ngày mai, có nơi lượng mưa lên đến 450 mm. * Thành phố Huế mưa to gây ngập nặng ở nhiều địa phương. * Công an đã xác định được người thuê xe chở thực phẩm chức năng đổ ở Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh. * Hôm nay Quốc hội bắt đầu họp đợt 2. * Sáng mai 12-6, Quốc hội thông qua Nghị quyết về sáp nhập tỉnh. * Công an mời làm việc thanh niên chạy xe SH biểu diễn chen vào đoàn xe ưu tiên và cảnh sát giao thông dẫn đường ở Đà Lạt. * Khuyến khích tư nhân tham gia kiểm định khí thải xe máy. * Đàm phán thương mại Mỹ - Trung kết thúc tại London. * Biểu tình lan rộng ở Los Angeles Mỹ, hơi cay, lựu đạn và các cuộc đụng độ đã diễn ra. * Ông Trump cho thủy quân lục chiến đến Los Angeles dẹp loạn. * Tổng thống Hàn Quốc điện đàm với ông Tập Cận Bình. * Nga và Ukraine trao đổi tù binh ở độ tuổi 25. * Xả súng trong trường học ở Áo, ít nhất 10 người thiệt mạng. * Lần đầu tiên 2 tàu sân bay Trung Quốc cùng xuất hiện ở Thái Bình Dương.