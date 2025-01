Lãnh đạo huyện Cái Bè viếng Nghĩa trang liệt sĩ mừng Đảng mừng Xuân

*** Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Ngọc Trầm thăm và chúc Tết các doanh nghiệp tiêu biểu tại huyện Tân Phước và thành phố Mỹ Tho. * Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cái Bè tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Ất Tỵ. * Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu triễn khai các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm ùn tắc giao thông qua cầu Rạch Miễu dịp Tết và lễ hội đầu xuân. * Lãnh đạo huyện Cai Lậy đi thăm, chúc Tết và tặng quà cho 100 gia đình chính sách tiêu biểu. * Giám đốc Công an Tiền Giang thăm, chúc Tết tại Trại giam Phước Hòa và Trại giam Mỹ Phước. * Công ty Cổ phần vận tải thủy Tân Cảng trao học bổng và quà Tết cho con em của ngư dân trên địa bàn huyện Gò Công Đông. * Huyện ủy Châu Thành trao huy hiệu Đảng cho Đảng viên các xã đợt 3-2. * Bí thư Huyện ủy Gò Công Tây chúc Tết các doanh nghiệp trên địa bàn. * Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang trao 50 phần quà Tết cho 50 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn của huyện Tân Phú Đông. * Huyện Tân Phước tổng kết và trao giải Hội thi Giáo viên dạy giỏi bậc mầm non năm học 2024 – 2025. * Đã giải tỏa tình trạng kẹt xe kéo dài trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Dầu Giây – Phan Thiết. * Công an Hà Nội khởi tố bắt tạm giam bà Đậu Thanh Tâm vì hành vi đăng tải các thông tin, video clip trên mạng xã hội kêu gọi kích động người dân phản đối Nghị định 168. * Cầu Rạch Miễu kẹt xe từ sáng sớm. * Khai mạc Hội hoa Xuân thành phố Hồ Chí Minh. * Phú Thọ: Cầu phao Phong Châu hoạt động xuyên đêm giao thừa. * Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng nguyên thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh. * Xe cộ đông dần từ cửa ngỏ các thành phố lớn đến quốc lộ và cao tốc. * Khánh Hòa chúc Tết trực tuyến cán bộ chiến sĩ và nhân dân Trường Sa. * Ông Bùi Văn Nghiêm – Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương. * Ngân hàng rao bán 400 khoản nợ vay tiêu dùng dịp cận Tết. * Chốt ngày rời sàn lô cổ phiếu gần 10.000 tỷ đồng của Tân Tạo. * Đông đúc Kiều bào về quê đón Tết. * Hưng Yên: Bắt 1 chủ cơ sở dùng hóa chất sản xuất giá đỗ. * Ông Trump: Chiến sự Nga – Ukraine là cuộc thảm sát. * Ông Trump ra tối hậu thư về Ukraine. * Nga nói sẳn sàng đối thoại, tôn trọng lẫn nhau với ông Trump. * Đài CNN tái cấu trúc, cắt giảm hơn 200 nhân viên. * Mỹ có Giám đốc CIA mới. * Tỷ phú Bloomberg sẽ tài trợ cho cơ quan khí hậu của Liên hiệp quốc sau khi Mỹ rút lui.