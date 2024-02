Lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang chúc Tết công an các xã trên địa bàn tỉnh

(THTG) Nhân dịp mừng Xuân mới Giáp Thìn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức các đoàn đi thăm, chúc Tết lực lượng công an tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Đoàn do Đại tá Nguyễn Minh Tân – Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã cùng với Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tham mưu đến thăm, chúc mừng xuân mới lực lượng Công an 8 xã trên địa bàn các huyện: Gò Công Đông, Tân Phú Đông, Châu Thành và Chợ Gạo. Đó là các xã: Tân Tây, Kiểng Phước, Phú Đông, Phú Thạnh, Song Thuận, Phú Phong, Long Bình Điền, Bình Phục Nhứt.

Tại mỗi nơi đến, Công an các xã báo cáo với đoàn của Công an tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, công tác phòng cháy chữa cháy trong những ngày Tết. Đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh gửi lời chúc xuân cán bộ chiến sĩ và thông qua cán bộ chiến sĩ gửi lời chúc mừng xuân mới đến gia đình. Đồng thời, biểu dương kết quả các mặt công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong những ngày Tết; yêu cầu Công an các xã tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ với phương châm “vui xuân không quên nhiệm vụ”.

Đoàn do Đại tá Nguyễn Hồng Khắc – Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng xuân mới lực lượng Công an 6 xã trên địa bàn các huyện: Tân Phước, Gò Công Tây và thị xã Gò Công.

Sau khi nghe Công an các xã báo cáo tình hình đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, công tác phòng cháy chữa cháy, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ trong những ngày Tết, đồng chí Nguyễn Hồng Khắc – Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày Tết. Đồng thời, yêu cầu lực lượng Công an xã bố trí lực lượng đảm bảo quân số trực, đảm bảo an ninh, an toàn để nhân dân vui xuân đón Tết.

