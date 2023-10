Làm việc 03 đối tượng điều khiển bốc đầu xe máy trên Quốc lộ 1

(THTG) Với mục đích câu view, câu like, 03 nam thanh niên bất chấp nguy hiểm và pháp luật về giao thông đã quay video clip điều khiển xe 01 bánh đối với xe 02 bánh trên Quốc lộ 1 đăng lên mạng xã hội vừa bị Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện và mời làm việc để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Hình ảnh được cắt ra từ clip.

Theo đó, sau khi phát hiện, theo dõi và xác minh nội dung vụ việc; sáng ngày 23/10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an huyện Châu Thành và Công an xã Tân Hương tiến hành mời làm việc đối với 03 đối tượng thực hiện video clip nói trên gồm: Huỳnh Trần Tấn Huy, sinh năm 2001, ngụ xã Tân Hương và Phạm Duy Tân, sinh năm 2005, ngụ xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; Đoàn Trần Thế Hào sinh năm 2004, ngụ xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành tỉnh Long An. Tại trụ sở Công an xã Tân Hương, 03 nam thanh niên trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Theo khai nhận tại buổi làm việc, 03 nam thanh niên trên quay video clip vào tối ngày 21/09 trên Quốc lộ 1 thuộc địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Trong đó Huỳnh Trần Tấn Huy là người quay video clip, còn Phạm Duy Tân ngồi sau cho Đoàn Trần Thế Hào điều khiển xe Wave 01 bánh đoạn từ ngã ba Hòa Tịnh đến Khu công nghiệp Tân Hương và ngược lại. Sau khi quay video clip khoảng 01 tiếng thì các các đối tượng về cắt ghép, lồng nhạc và đăng lên trang Facebook của Huỳnh Trần Tấn Huy vào ngày 10/10 có khoảng 32 ngàn lượt người theo dõi.

Vụ việc tiếp tục được lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang phối hợp điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

