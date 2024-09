Ký kết xây dựng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu kiểu mẫu về trật tự an toàn giao thông

*** Nhân kỷ niệm 45 năm thành lập, Ban Giám đốc, tập thể Cán bộ, phóng viên, công nhân viên Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang trân trọng tri ân: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo các huyện thị thành trong tỉnh, quý cơ quan doanh nghiệp, quý khán thính giả gần xa đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng Đài trong suốt thời gian qua. * Ban Giám đốc Đài xin chân thành cảm ơn các đơn vị đã tặng hoa, quà nhân Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập: * Tỉnh ủy Tiền Giang * Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang * Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang * UBND tỉnh Tiền Giang * Bà Châu Thị Mỹ Phương – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy * Đài PTTH các tỉnh: Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre * Đảng ủy khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang * Công an tỉnh Tiền Giang * Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang * Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang * Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang * Bệnh viện Quân y 120 * Bệnh viên Đa khoa tỉnh Tiền Giang * Kho bạc Nhà nước tỉnh Tiền Giang * Ban Chỉ huy Sư đoàn 8 * Bộ đội Biên phòng Tiền Giang * Báo Ấp Bắc * Trường Đại học Tiền Giang * Sở Lao động Thương binh và xã hội * Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang * Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang * Sở Công thương tỉnh Tiền Giang * Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tiền Giang * Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang * Công đoàn Viên chức tỉnh * Sở Giáo dục và đào tạo * Hội Nông dân tỉnh * Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng tỉnh * Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang * Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh * Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn * Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang * Cục Thuế tỉnh Tiền Giang * Trường Cao đẳng Tiền Giang * Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang * Hội Chữ thập đỏ tỉnh * Sở Y tế Tiền Giang * Ban Quản lý dự án dân dụng tỉnh * Ban Quản lý Công trình Giao thông * Sở Thông tin và Truyền thông * Sở Giao thông vận tải * Bệnh viện đa khoa chất lượng cao Phước Thịnh Sài Gòn * Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang * Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch * Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Gò Công * Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Mỹ Tho * Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Cai Lậy * Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện: Gò Công Đông, Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Tân Phú Đông, Chợ Gạo, Gò Công Tây, Tân Phước * Phòng Cảnh sát Cơ động Công an Tiền Giang * Nhà báo Trần Tuyên * Công ty Nông Thuận Phát * Công ty Bảo việt Tiền Giang * Công ty Truyền thông Thế hệ Trẻ * Công ty Quảng cáo Tuổi Trẻ Việt * Cty XD DV Kỹ thuật An Đô * Cty Yến sào Trí Sơn * Cty CP Đầu tư xây dựng Ticco * Mobifone Tiền Giang * Viettel Tiền Giang * VNPT – Vinaphone Tiền Giang * Công ty Lương thực Tiền Giang * Công ty Xây dựng Hữu Biên * Hợp tác xã phường 1 Mỹ Tho * Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang * BIDV tỉnh Tiền Giang * Cty Truyền hình cáp SCTV * Cty Truyền hình đa phương tiện VTC * Cty Truyền thông Mega * Công ty Xăng dầu Tiền Giang * Cty Truyền hình Phương Nam * Sacombank Tiền Giang * Cty Hoàng Kim * Cty Xăng dầu Hồng Đức * Vietcombank Tiền Giang * Bệnh viện Sài Gòn Cửu Long * Cty Truyền thông Sài Gòn Today.