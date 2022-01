Kinh tế – xã hội Tiền Giang duy trì ổn định trong năm 2021 nhiều khó khăn

(THTG) Chiều ngày 31-12, tại Hội trường Ấp Bắc, Ban thường vụ Tỉnh uỷ Tiền Giang tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng lần thứ sáu để tổng kết, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ 6. Ảnh: Việt Bình

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trong bối cảnh tình hình đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, kéo dài đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Với sự tập trung lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tuy một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội chưa đạt so với kế hoạch đề ra, nhưng tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh vẫn duy trì ổn định và đạt một số kết quả. Cụ thể: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt xấp xỉ so với cùng kỳ 2020, trong đó khu vực nông lâm ngư nghiệp tiếp tục phát triển ổn định và tăng 1,0% so cùng kỳ; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng phi nông nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; kim ngạch xuất khẩu thực hiện đạt 3,1 triệu USD, tăng 1,8% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 38.665 tỷ đồng, đạt 97,5%, tăng 5,2% so cùng kỳ; có 6 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, 10 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; huyện Gò Công Tây được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo. Quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững, tội phạm về trật tự xã hội giảm 17,1% vụ. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 luôn thực hiện nghiêm, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, Ban Chỉ đạo quốc gia về công tác phòng, chống dịch; đã xây dựng các phương án phòng, chống dịch bệnh từng cấp độ theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế. Đến nay, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát.

Đề khắc phục những khó khăn, hạn chế, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang mở rộng lần thứ sáu đã đề ra những giải pháp quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị nỗ lực thực hiện quyết liệt để đạt các chỉ tiêu đề ra, thực hiện tốt và có hiệu quả các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19; về phát triển kinh tế; văn hóa – xã hội; quốc phòng – an ninh trật tự; công tác nội chính; công tác chính quyền; công tác dân vận và công tác xây dựng Đảng.

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh cần thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch Covid-19; đảm bảo quốc phòng – an ninh trật tự; đảm bảo an toàn giao thông; đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường; các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Chú trọng công tác quản lý thị trường đảm bảo phục vụ nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Nguyễn Phong