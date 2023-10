Home | Recent Posts | Pages

Chính trị - Xã hội

Kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm 2023 tỉnh Tiền Giang có nhiều chuyển biến tích cực

(THTG) Ngày 12-10, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và các địa phương.

Quang cảnh hội nghị sơ kết kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm 2023 tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Lê Thi

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 9 tháng đầu năm 2023 có nhiều chuyển biến tích cực, các khu vực kinh tế tăng so cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp 9 tháng ổn định. sản xuất công nghiệp tăng 2,9% so cùng kỳ. Lĩnh vực dịch vụ 9 tháng đạt kết quả khá tích cực. Vốn huy động và dư nợ cho vay của các hệ thống ngân hàng lần lượt tăng 11% và 17%. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hoá dịch vụ tăng 13%. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 12,3%. Khách du lịch tăng 54%. Xuất khẩu tăng 23,7%, nhập khẩu tăng 18,5% so cùng kỳ. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 9 tháng tăng 12% so cùng kỳ, quý sau cao hơn quý trước. Giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tốt, tăng 9,4% so cùng kỳ. Thu hút đầu tư được 13 dự án với tổng vốn đăng ký mới và tăng vốn đạt 6.772 tỷ đồng, tăng 23,5% so cùng kỳ. An ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được đảm bảo; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Lê Thi

Tại hội nghị, các sở, ngành và địa phương đã đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được; cũng như những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh như: Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt thấp; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; thực hiện cắt vụ để tránh mặn; các giải pháp phát triển ngành du lịch; việc triển khai thực hiện các dự án chưa đạt tiến độ kế hoạch đề ra;…

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Lê Thi

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra từ đầu năm để có biện pháp chỉ đạo, đôn đốc thực hiện hoàn thành kế hoạch. Trên cơ sở đó, chủ động đề ra các giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện với quyết tâm hoàn thành cao nhất. Quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm. Ở những chỉ tiêu như: tốc độ tăng trưởng; thu ngân sách; phát triển doanh nghiệp và xây dựng nông thôn mới; các sở, ngành, tỉnh và địa phương cần có giải pháp hiệu quả trong những tháng cuối năm để hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Yến Vân