Kình ngư nhí 14 tuổi phá kỷ lục tồn tại gần 10 năm của đàn chị Ánh Viên

Kỷ lục 5 phút 1 giây 45 ở cự ly bơi 400m tự do nữ dành cho lứa tuổi 14-15 đã được Ánh Viên lập nên hồi tháng 5-2011, cũng tại giải bơi các nhóm tuổi quốc gia. Tuy nhiên, trong ngày thi đấu cuối tại Giải bơi các nhóm tuổi năm 2020, kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên đã vượt qua với thông số thành tích mới là 5 phút 00 giây 60.

Đây là tín hiệu đáng mừng cho bơi lội Việt Nam, bởi lẽ sau một thời gian gánh vác trọng trách thành tích cho đội tuyển quốc gia, “tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên đang có dấu hiệu chững lại, chưa thể vươn đến tầm thế giới như kỳ vọng, rất cần những thế hệ kình ngư sau cô phát triển và sớm đồng hành cùng Ánh Viên ở các giải đấu quốc tế. Nguyễn Diệp Phương Trâm từng được xếp vào diện này, tuy nhiên, nữ kình ngư của TPHCM lại không đáp ứng được yêu cầu.

Chính vì vậy, khi tài năng trẻ của đội tuyển bơi lội Long An xuất hiện, bắt đầu từ giải bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á hồi năm ngoái, giới làm nghề đã có thể tự tin dốc sức đầu tư cho Mỹ Tiên, với niềm tin một ngày không xa nữa, cô sẽ tiến đến sát đến những thành tích của đàn chị Ánh Viên.

Cũng tại giải bơi các nhóm tuổi quốc gia năm nay, một nữ kình ngư khác đã thi đấu nổi bật Phạm Thị Vân của đoàn Thanh Hoá. Thi đấu ở độ tuổi 14-15, kình ngư này đã giành đến 6 tấm HCV, trong đó, Vân liên tiếp phá 2 kỷ lục mà đàn chị Nguyễn Diệp Phương Trâm xác lập ở các nội dung 50m bướm (27 giây 85 so với 28 giây 83) và 50m ngửa (30 giây 06 so với 30 giây 67).

VĐV trẻ Hồ Nguyễn Duy Khoa (Trung tâm TDTT Quốc phòng 5) với thành tích 56 giây 01 đã gây chú ý khi phá kỷ lục ở nội dung 50m bướm nam độ tuổi 14-15 mà nhà vô địch SEA Games Trần Hưng Nguyên từng lập nên trước đó là 57 giây 38.

Trần Hưng Nguyên đoạt đến 6 HCV ở các nội dung tham dự

Trong khi đó, Trần Hưng Nguyên cũng kịp đoạt đến 6 HCV ở các nội dung 50m tự do, 100m tự do, 200m tự do, 50m ngửa và 200m tiêu chuẩn nam; 4 HCB ở 400m nam, 50m bướm, 400m ếch, 1500m tự do và 1 HCĐ ở 100m ếch.

Nguyễn Hữu Kim Sơn giành HCV và phá kỷ lục của chính mình ở 400m nam với thành tích 4 phút 21 giây 76. Ngoài ra, Kim Sơn còn giành thêm 6 HCV ở các nội dung 100m ếch, 200m ếch, 400m ếch, 1500m tự do; 2 HCB ở 100m tự do và 200m tự do.

