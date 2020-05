Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại Thị xã Gò Công

(THTG) Với chủ đề “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm”, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020 sẽ được các ngành chức năng của tỉnh Tiền Giang tập trung thực hiện, nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng.

Theo đó, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Tiền Giang vừa phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản, phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an tỉnh Tiền Giang, Trung tâm Y tế thị xã Gò Công tiến hành kiểm tra DNTN sản xuất nước uống đóng chai Hiệp Tân và DNTN sản xuất nước đá tinh khiết Đại Sinh Phát, Thị xã Gò Công.

Đoàn công tác đã kiểm tra vệ sinh ATTP tại các cơ sở nước đóng chai tại Thị xã Gò Công. Ảnh: Thanh Hoàng

Tại mỗi nơi đến đoàn tiến hành thanh tra, kiểm tra về: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Việc thực hiện các quy định về tự công bố sản phẩm/đăng ký bản công bố sản phẩm và các hồ sơ, tài liệu pháp lý quy định; nhãn sản phẩm …

Tại DNTN Hiệp Tân còn những tồn tại như: Khu vực chiết rót nước đóng chai không kín; Ghi nhãn không đúng quy định. Song song đó, Đoàn kiểm tra yêu cầu doanh nghiệp phải thiết kế lại những lỗi vi phạm và thường xuyên nhắc nhở nhân viên thực hành sản xuất theo đúng quy định đảm bảo an toàn thực phẩm; thường xuyên vệ sinh cơ sở sản xuất. Ngoài ra, đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu nước uống đóng chai DANAWAS loại bình 20 lít đem về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang để kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm. Đối với DNTN Đại Sinh Phát; cơ sở, trang thiết bị dụng cụ đáp ứng điều kiện sản xuất an toàn thực phẩm.

Thông qua việc thanh tra, kiểm tra lần này, nhằm tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm. Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm. Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và quảng cáo thực phẩm.

Thanh Hoàng