Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng

(THTG) Nhằm góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020, ngày 02/01, Đoàn kiểm về vệ sinh an toàn thực phẩm – Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm do BSCKII. Trịnh Phong Danh, Chi cục trưởng làm trưởng đoàn, đã phối hợp các ngành Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản, phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an tỉnh Tiền Giang, Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho tiến hành kiểm tra đột xuất các nhà hàng kinh doanh ăn uống.

Kiểm tra kho bảo quản thực phẩm…

… lấy mẫu thực phẩm tại Nhà hàng Lộc Phố 2. Ảnh: Thanh Hoàng

Theo đó, đoàn đã đến kiểm tra tại Nhà hàng Lộc Phố và Nhà hàng Lộc Phố 2 kinh doanh dịch vụ ăn uống. Tại thời điểm kiểm tra, nhà hàng đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật như giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép kinh doanh các mặt hàng hiện có, các chứng từ khác liên quan đến thực phẩm, các điều kiện vệ sinh cơ sở như khu chế biến thức ăn, vệ sinh trang thiết bị dụng cụ, vệ sinh trong chế biến bảo quản, thường xuyên tổ chức khám định kỳ cho người lao động… Đặc biệt, trong quá trình kiểm tra, đoàn đã tiến hành lấy mẫu thực hiện test nhanh 9 mẫu thực phẩm bao gồm: Lạp xưởng, Mì xào tươi, Chả cá. Cá tươi mực tôm cuộn khoai tây, Mì khô, Chả chay… kết quả đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bếp ăn có đủ dụng cụ chế biến, chứa đựng thực phẩm làm bằng vật liệu an toàn và thực hiện lưu mẫu đầy đủ theo quy định, tại thời điểm kiểm tra chưa phát hiện các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thực hiện test nhanh mẫu thực phẩm. Ảnh: Thanh Hoàng

Thông qua đợt kiểm tra ngoài việc xử lý các cở sở nếu có vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục rộng rãi về kiến thức an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm.

Thanh Hoàng – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang