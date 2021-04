Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm bếp ăn trường học

(THTG) Ngày 15-4, Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Tiền Giang phối hợp với các ngành có liên quan tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Mỹ Tho.

Đoàn kiểm tra khu vực bếp ăn và căn tin tại các trường học. Ảnh: Lê Thi

Cụ thể, đoàn đã đến kiểm tra an toàn thực phẩm ở các bếp ăn, điểm kinh doanh dịch thực phẩm tại Trường Mầm non Hùng Vương, Trường Tiểu học Trung An và Trường Trung học phổ thông Chuyên Tiền Giang. Tại mỗi nơi, đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm được quy định theo các văn bản pháp luật có liên quan. Cùng với đó trong quá trình kiểm các thành viên trong đoàn đã có một số góp ý nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm để các cơ sở thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Đây là một trong số các hoạt động được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm triển khai thực hiện trong tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2021 từ ngày 15/4 đến ngày 15/5.

Tiền Giang tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành kế hoạch triển khai Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2021 với chủ đề “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”, với trọng tâm là xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm. Tuyên truyền an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ dân sinh và bếp ăn tập thể khu công nghiệp. Ảnh: Lê Thi Kế hoạch tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2021 được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh và thực hiện từ ngày 15/4 đến ngày 15/5. Ngoài các hoạt động thường xuyên về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 còn là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; giảm thiểu các hành vi vi phạm về quảng cáo thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm. UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động cần gắn trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp để tập trung sự chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác an toàn thực phẩm; nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa chính quyền ở địa phương, giữa các cơ quan chức năng và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Cùng với đó UBND tỉnh cũng yêu cầu tùy chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và triển khai thực hiện từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Trong quá trình thực hiện cần tổ chức đủ thành phần, đảm bảo về chuyên môn và đủ thẩm quyền, chuẩn bị đầy đủ các văn bản có liên quan, trang thiết bị kỹ thuật lấy mẫu, dụng cụ kiểm tra nhanh tại hiện trường, xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.

