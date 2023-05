(THTG) Triển khai thực hiện có hiệu quả “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023”, Sở Công thương Tiền Giang đã tổ chức đoàn đi kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất hủ tiếu trên địa bàn thành phố Mỹ Tho.

Kiểm tra an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất kinh doanh hủ tiếu Lê Hữu Khương ở xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho.Ảnh: Minh Nguyên

Tại Cơ sở sản xuất hủ tiếu Lê Hữu Khương ở xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, Đoàn đã kiểm tra các hồ sơ, thủ tục theo quy định và kiểm tra thực tế hiện trạng sản xuất hủ tiếu tại cơ sở. Theo đó, để đảm bảo vấn đề an toàn thực phẩm, cơ sở này đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng cho hệ thống máy sấy, cắt hủ tiếu theo dây chuyền hiện đại.

Tại thời điểm kiểm tra, Cơ sở sản xuất hủ tiếu chấp hành tốt các quy định, cụ thể là: có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; Quy trình sản xuất tại cơ sở đảm bảo vệ sinh và các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm… Đoàn kiểm tra ghi nhận và đề nghị cơ sở tiếp tục duy trì, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Yến Vân – Minh Nguyên