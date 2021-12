Khu vực nông, lâm, ngư nghiệp – điểm sáng trong bức tranh kinh tế Tiền Giang năm 2021

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 14-12, tỉnh ghi nhận 402 ca F0 mới (tăng 80 ca so với ngày 13-12), nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 29.300 ca. - Ngày 14/12, hơn 2.000 học sinh trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Mỹ Tho đã hoàn thành tiêm mũi 2 vacxin ngừa Covid-19, đạt tỉ lệ hơn 97%. - Thị xã Cai Lậy xây dựng Đường Bắc Kinh Ngang, xã Phú Quý chiều ngang 3 mét, mặt đường đổ bêtông cốt thép, dầy 1,2 cm, chiều dài 2,8 km với tổng kinh phí đầu tư gần 2,5 tỷ đồng. - Giá rau quế dao động từ 25.000 đồng/kg đến 45.000 đồng/ký, tăng cao hơn nhiều so với thời điểm giãn cách, nông dân thu lãi cao - Nông dân Tiền Giang đã xuống giống vụ rau màu phục vụ tết 2022, với tổng diện tích trên 1.400 ha rau màu các loại và tổng sản lượng ước đạt hơn 26.800, giảm khoảng 5% so với tết năm trước - Bộ Y tế yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát chặt chẽ tình trạng người dân tự xét nghiệm nhanh, dương tính với COVID-19 nhưng không thông báo với cơ sở Y tế - Ngân hàng Bản Việt đã trao và trang thiết bị học tập gồm: máy tính để bàn, sách, tập và dụng cụ học tập…với tổng trị giá trên 55 triệu đồng tại trường THCS Bảo Định, thành phố Mỹ Tho...